Từ vụ 'Hồng Tỷ lừa tình': Chủ quan trong tình dục có thể gây hệ lụy gì?

Theo thông tin từ Sohu, vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo đã bắt giữ nghi phạm Xiao, biệt danh "Hồng tỷ", sau khi nhận được tố giác về việc phát tán các clip nhạy cảm trên mạng xã hội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Xiao đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và giả danh một phụ nữ đã ly hôn, tìm kiếm "mối quan hệ nghiêm túc" để làm quen, hẹn hò quan hệ với nhiều nam giới.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Duy Anh, Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health, cho biết, từ góc nhìn y khoa, đây là một ví dụ điển hình cho thấy sự chủ quan trong tình dục phi truyền thống (non-penetrative or non-vaginal sex) có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt sức khỏe cộng đồng.



Hình ảnh giả gái của Xiao - biệt danh Hồng Tỷ trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Quan hệ hậu môn - hình thức lây nhiễm nguy hiểm nhất

Quan hệ qua hậu môn là con đường lây truyền HIV và các bệnh lây qua đường tình dục có nguy cơ cao nhất, đặc biệt nếu không dùng bao cao su. Theo nghiên cứu công bố trên The New England Journal of Medicine, nguy cơ lây HIV từ người mang virus khi quan hệ hậu môn cao gấp 18 lần so với đường âm đạo.

"Nguyên nhân là niêm mạc trực tràng mỏng, dễ rách, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập; không có chất bôi trơn tự nhiên, tăng nguy cơ tổn thương mô, dễ chảy máu vi thể mà không nhận biết", bác sĩ Duy phân tích.

Ngoài HIV, quan hệ hậu môn còn làm tăng nguy cơ giang mai, lậu, nhiễm chlamydia, viêm gan B, C (HBV, HCV), HPV gây sùi mào gà và ung thư hậu môn.

Quan hệ miệng - rủi ro thường bị xem nhẹ

Khác với lầm tưởng phổ biến rằng quan hệ miệng (oral sex) là “an toàn hơn”, thực tế, đây vẫn là con đường lây nhiễm nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt trong cộng đồng có nhiều bạn tình hoặc quan hệ với người chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Quan hệ miệng có thể lây lậu hầu họng, giang mai miệng - Herpes sinh dục (HSV-1, HSV-2), HPV vùng hầu họng - có thể dẫn đến ung thư vòm họng, amidan; viêm gan A, B, C, nếu có tổn thương niêm mạc hoặc tiếp xúc dịch máu.

Đặc biệt, lậu hầu họng thường không có triệu chứng rõ, nhưng lây nhiễm rất mạnh, và có thể kháng thuốc nếu không phát hiện sớm.

Các bệnh lý có thể lây qua quan hệ hậu môn và miệng

HIV/AIDS: Virus tấn công hệ miễn dịch, không triệu chứng ban đầu, lây mạnh qua hậu môn không dùng bao cao su. MSM là nhóm nguy cơ cao nhất toàn cầu.

Giang mai: Do xoắn khuẩn treponema pallidum. Biểu hiện ban đầu là loét không đau, dễ bỏ sót. Nếu không điều trị, tiến triển thành biến chứng tim - não - thần kinh.

Lậu: Vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae, gây viêm niệu đạo, trực tràng, họng. Lậu hầu họng không triệu chứng nhưng dễ lây cho bạn tình. Nguy cơ kháng kháng sinh cao nếu điều trị trễ.

Chlamydia: Nhiễm trùng nội bào, dễ gây viêm đường tiết niệu, trực tràng. Hay gặp ở MSM không sử dụng bao cao su. Có thể dẫn đến vô sinh, đặc biệt khi kéo dài không điều trị.

Virus HPV: Lây mạnh qua tiếp xúc niêm mạc kể cả khi không có tổn thương nhìn thấy.

Viêm gan B, C: Virus lây qua máu, tinh dịch, dịch tiết. Có thể lây qua quan hệ miệng - hậu môn nếu có tổn thương niêm mạc. Là nguyên nhân chính gây xơ gan, ung thư gan sau nhiều năm nhiễm.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy cho biết, quan hệ tình dục qua đường miệng và hậu môn vẫn bị đánh giá thấp về nguy cơ lây truyền bệnh. Nhiều người nghĩ chỉ cần tránh quan hệ âm đạo là đủ an toàn. Nhưng thực tế, chính sự chủ quan này đã khiến chúng tôi tiếp nhận ngày càng nhiều ca bệnh lý nguy hiểm, nhất là sùi mào gà, lậu họng, giang mai, và các tổn thương nghi ngờ ung thư do HPV.

Với những người có nhiều bạn tình - dù có hay không dùng biện pháp an toàn - điều bắt buộc là phải xét nghiệm định kỳ mỗi 3-6 tháng, tiêm ngừa HPV và viêm gan B, và tránh quan hệ khi có vết loét, nhiệt miệng, viêm họng, trĩ chảy máu. Việc sử dụng bao cao su đúng cách và màng chắn miệng (dental dam) cho quan hệ miệng là nguyên tắc không thể bỏ qua.

"Vụ việc Hồng Tỷ là một ví dụ điển hình. Khi hành vi tình dục vượt khỏi kiểm soát, bệnh tật sẽ là cái giá không ai muốn trả - kể cả những người không cố tình vi phạm. Thay vì sợ hãi, hãy hành động như xét nghiệm, tiêm ngừa, bảo vệ bản thân và sống tình dục có trách nhiệm. Đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tình dục cho chính mình và cho cả cộng đồng", bác sĩ Anh Duy khuyến cáo.