Từ vụ người mẫu Ngọc Trinh bị bắt: Thế nào là gây rối trật tự công cộng?

Ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh) về tội "gây rối trật tự công cộng" quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.

Người mẫu Ngọc Trinh nghe Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Đông (người dạy Ngọc Trinh lái mô tô) về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, Công an TP.HCM cho biết, Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy… lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn P.Thủ Thiêm và P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức, TP.HCM); gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xét thấy hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND P.Thủ Thiêm và Ban An toàn giao thông P.Tăng Nhơn Phú B đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật.



Đồng thời, theo Công an TP.HCM, Ngọc Trinh đã cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip trên lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Ngoài ra, Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng.

Hành vi coi thường pháp luật tại nơi công cộng

Việc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông được cho là động thái mạnh mẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng tại TP.HCM.

Ngọc Trinh “biểu diễn” mô tô khi chưa có bằng lái CẮT TỪ CLIP

PGS-TS, trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó chánh án TAND tối cao cho biết, gây rối trật tự công cộng là hành vi cố ý phá vỡ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, qua việc vi phạm quy tắc sống lành mạnh, nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của mọi người ở những nơi công cộng.

Theo ông Trần Văn Độ, trong vụ án liên quan đến Ngọc Trinh, cơ quan tiến hành tố tụng xác định là Ngọc Trinh coi thường pháp luật, khi chưa có bằng A2 nhưng có hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi lái xe bị cấm trên các tuyến đường công cộng; đồng thời đã quay lại và lan truyền rộng rãi các clip đó trên mạng xã hội, là các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn công cộng trên không gian thường cũng như không gian mạng.

"Khi các cơ quan có thẩm quyền đánh giá được rằng các hành vi trên của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự thì hành vi đó cấu thành tội gây rối trật tự công cộng", ông Trần Văn Độ nhận xét.

Vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Sau khi Ngọc Trinh bị bắt, nhiều ý kiến vẫn cho rằng việc khởi tố, tạm giam nữ người mẫu này là động thái “nặng tay” của cơ quan tiến hành tố tụng. Bởi, thực tế có nhiều vụ việc đua xe, lạng lách, đánh võng cũng chỉ bị xử phạt hành chính. Vì vậy, trong trường hợp của Ngọc Trinh có thể chỉ cần xử phạt hành chính.

Những clip "biểu diễn" lái xe mô tô của Ngọc Trinh khi chưa có bằng lái được Ngọc Trinh đưa lên các trang mạng xã hội cá nhân CẮT TỪ CLIP

Nhưng, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, có thể mọi người quên vụ việc hai vợ chồng “làm xiếc” trên đèo Hải Vân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Cụ thể, ngày 19.3.2023, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai vợ chồng điều khiển xe mô tô "làm xiếc" trên đào Hải Vân. Thời điểm xảy ra clip "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân là lúc 2 người cùng nhóm bạn vừa đi tắm suối về. Do ngẫu hứng, hai vợ chồng đã “diễn xiếc" trên xe mô tô trong sự cổ vũ của nhóm bạn. Sự việc được một người có mặt tại đó quay clip lại rồi đưa lên mạng xã hội.

Nhận định hành vi của hai vợ chồng là vi phạm luật giao thông, coi thường pháp luật, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường QL1 ở đèo Hải Vân nên sau đó Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng này.

Từ đó, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, các hành vi coi thường pháp luật diễn ra tại nơi công cộng tùy mức độ, hậu quả thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Chẳng hạn các hành vi lạng lách, đua xe trái phép, tùy mức độ cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt hành chính về hành vi “gây rối trật tự công cộng” hoặc xử lý hình sự về tội “tổ chức đua xe trái phép”, hoặc tội “gây rối trật tự công cộng”.

Hơn nữa, theo luật sư Hùng, hành vi của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông còn vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17.6.2021 của Bộ TT-TT, khi đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Những ồn ào của Ngọc Trinh trước khi bị bắt

"Luật An ninh mạng cũng quy định cá nhân, tổ chức soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, theo Quyết định quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, thì cá nhân, tổ chức sử dụng mạng xã hội phải phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật", luật sư Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.