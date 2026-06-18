Từ vùng cát trắng đến khát vọng 'thành phố cảng'

Sự chuyển mình của xã Mỹ Thủy gắn liền với Khu bến cảng Mỹ Thủy, dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng tạo đột phá cho phát triển kinh tế Quảng Trị. Với quy mô khoảng 685 ha, gồm 10 bến cảng, tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa của Quảng Trị và khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), kết nối Lào, đông bắc Thái Lan với Biển Đông. Đây cũng là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Lợi thế nổi bật của Mỹ Thủy nằm ở vị trí địa lý đặc biệt. Nằm ở cực nam của tỉnh, tiếp giáp Biển Đông, địa phương này được xem là điểm kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch gồm quốc lộ 1, đường ven biển, cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ 15D trong tương lai. Khi hệ thống hạ tầng giao thông được hoàn thiện đồng bộ, Mỹ Thủy sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến, xuất nhập khẩu và thương mại.

Cảng Mỹ Thủy đang thành hình sẽ làm đổi thay vùng đất này ẢNH: T.L

Từ một vùng đất chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai thác thủy sản, xã Mỹ Thủy đang đứng trước cơ hội hình thành không gian phát triển hoàn toàn mới. Cùng với cảng biển, các khu công nghiệp, dịch vụ hậu cần, kho bãi và thương mại được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho người dân địa phương.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy Cáp Xuân Tá cho biết địa phương đã, đang tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Theo ông Tá, việc hình thành Khu bến cảng Mỹ Thủy cùng hệ thống hạ tầng liên quan sẽ mở ra động lực phát triển mới, tạo điều kiện để nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Tại một cuộc kiểm tra tiến độ dự án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh Khu bến cảng Mỹ Thủy là công trình có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm phát huy hiệu quả dự án. Quan điểm đó cho thấy quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc hiện thực hóa khát vọng đưa Mỹ Thủy trở thành cực tăng trưởng mới ở phía nam Quảng Trị.

Những cán bộ chủ chốt kỳ vọng sẽ đưa đời sống nhân dân xã Mỹ Thủy đi lên trong tương lai ẢNH: T.L

Những ngày này, trên công trường cảng biển, tiếng máy móc thi công vang lên giữa vùng cát ven biển. Đó không chỉ là âm thanh của một dự án hạ tầng đang được xây dựng mà còn là nhịp đập của những kỳ vọng về tương lai.

Dĩ nhiên, con đường từ một vùng quê ven biển trở thành trung tâm logistics và công nghiệp của tỉnh sẽ còn nhiều thách thức. Hạ tầng kết nối cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, thu hút doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực vẫn là những bài toán phải giải quyết. Tuy vậy, với vị trí chiến lược hiếm có, sự hiện diện của Khu bến cảng Mỹ Thủy cùng quyết tâm của chính quyền địa phương, vùng đất ven biển này đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để bứt phá.