Tự ý đưa cây cảnh trên đất của dân đi, chính quyền phường xin lỗi

Ngày 9.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Minh Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách UBND P.Hàm Rồng (Thanh Hóa), cho biết UBND phường vừa có thư xin lỗi bà bà N.T.T (83 tuổi, ngụ đường Lê Văn Linh, phố Nguyễn Mộng Tuân, P.Hàm Rồng) vì đưa các cây cảnh của gia đình bà T. đi không đúng.

Các cây cảnh để trên phần đất ở của gia đình bà T., nhưng quá trình chỉnh trang đô thị lực lượng của phường lại thiếu kiểm tra, xác định vị trí đặt cây cảnh nên đưa đi.

Lực lượng của UBND P.Hàm Rồng tự ý bốc các cây cảnh của gia đình bà T. sáng ngày 4.10 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, chiều 8.10, đại diện UBND P.Hàm Rồng đến gia đình bà N.T.T để đo diện tích đất ở của gia đình, nhằm xác định việc phường bốc các cây cảnh của người dân là đúng hay sai.

Trước chứng kiến của gia đình bà T. và đại diện tổ dân phố, đoàn công tác của UBND P.Hàm Rồng (gồm cán bộ của Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị; Trung tâm cung ứng dịch vụ công P.Hàm Rồng) xác định vị trí mà bà T. đặt các cây cảnh nằm trên diện tích đất ở của gia đình bà, không phải vỉa hè hay đất công cộng. Do đó, việc UBND P.Hàm Rồng tự ý cho lực lượng đến bốc các cây cảnh vào sáng ngày 4.10 là sai.

Bà N.T.H.P (con gái bà T.) người trực tiếp có mặt tại buổi kiểm tra chiều 8.10, cho biết sau khi xác định việc lực lượng chức năng bốc các cây cảnh của mẹ bà đi là sai, nên đại diện UBND P.Hàm Rồng đã xin lỗi gia đình, và sửa sai bằng việc sẽ đưa cây cảnh về lại vị trí cũ.

"Họ xin lỗi cũng tử tế. Họ trình bày quá trình dọn dẹp vỉa hè, chỉnh trang đô thị thực hiện gấp rút nên có sai sót. Gia đình tôi chấp nhận lời xin lỗi. Họ nói sẽ đưa cây về cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi thống nhất thôi không lấy lại cây nữa, nên không cần chính quyền đưa cây về", bà P. cho hay.

Chiều 8.10 đại diện UBND P.Hàm Rồng đến đo diện tích đất của gia đình bà T. và xác định các cây cảnh mà phường bốc đi trước đó nằm trên diện tích đất ở của gia đình chứ không lấn chiếm vỉa hè hoặc đất công cộng ẢNH: MINH HẢI

Trước đó, sáng ngày 4.10, thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, trật tự công cộng, UBND P.Hàm Rồng đã cho nhiều người và phương tiện đi thu dọn các cây cảnh, biển quảng cáo, vật dụng… của người dân đặt hoặc trồng lấn chiếm vỉa hè, đất công cộng trên các tuyến phố, trong đó có phố Nguyễn Mộng Tuân.

Đến khoảng 7 giờ 40 ngày 4.10, khi đến gia đình bà T., dù không có bà ở nhà (bà T. đang đi điều trị bệnh tại bệnh viện) nhưng lực lượng của P.Hàm Rồng đã bốc, dọn hơn 10 cây cảnh lớn nhỏ bà T. đặt phía trước nhà, trên phần diện tích đất của gia đình.

Các cây cảnh của bà T. gồm: cây ngọc lan hơn 40 năm tuổi, hồng trà, cây hoa dành dành, hoa giấy, chanh… tổng hơn 10 cây đều được trồng trong các chậu. Trong đó, cây ngọc lan đã có tuổi đời hơn 40 năm, cây hồng trà bà T. mới mua 1,5 triệu đồng (chưa tính chậu)…

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, tất cả các địa phương đặc biệt là các đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đang ra quân chỉnh trang đô thị, xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Việc làm này nhận được sự đồng thuận của người dân, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiều gia đình phản ánh dù cây cảnh, vật dụng người dân để trên phần đất được Nhà nước giao cho họ quản lý, vẫn bị bốc đi.