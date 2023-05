Tựa game độc quyền ‘Gears 5’ của Xbox sắp đến với GeForce Now

Theo Engadget, Microsoft đã bắt đầu tung ra các trò chơi của hãng lên dịch vụ GeForce Now. Theo đó, Gears 5 là tựa game độc quyền đầu tiên của Xbox Game Studios được thêm vào nền tảng trò chơi điện toán đám mây của Nvidia. Trò chơi cũng sẽ tham gia cùng các tựa game khác như Deathloop, Grounded và Pentiment vào ngày 25.5.

Gears 5 của Xbox sắp đến với GeForce Now XBOX

Vào tháng 2, Microsoft đã công bố hợp tác 10 năm với Nvidia để đưa các trò chơi Xbox PC của họ lên GeForce Now. Sự hợp tác này cũng sẽ chứng kiến các trò chơi của Activision Blizzard như Call of Duty được phát hành trên GeForce Now nếu thương vụ 68 tỉ USD của Microsoft thành công.

Động thái này sẽ cho phép các game thủ stream nhiều tựa game Xbox và Bethesda PC được mua qua Steam hoặc Epic Games Store trên GeForce Now đến với các nền tảng như PC, macOS, Chromebook, điện thoại thông minh và các thiết bị khác. Ngoài ra, dịch vụ của Nvidia cũng sẽ sớm hỗ trợ các trò chơi được mua qua Microsoft Store trong những tháng tới.

Theo Nvidia, thư viện của GeForce Now đang có hơn 1.600 trò chơi, với các tựa game mới được bổ sung vào thứ năm hàng tuần. Ngoài Gears 5, Tin Hearts và The Outlast Trials cũng đã được thêm vào dịch vụ.