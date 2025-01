Tựa game MOBA đình đám một thời Heroes of Newerth sắp hồi sinh?

Theo GameRant, Heroes of Newerth (HoN) từng là một trong những tựa game MOBA nổi bật cạnh tranh trực tiếp với League of Legends (LoL - Liên Minh Huyền Thoại) và Dota 2. Tuy nhiên, vì không thể duy trì sức hút, HoN chính thức đóng cửa vào năm 2022. Nhưng hiện tại, các hoạt động trên mạng xã hội của trò chơi đang làm rộ lên đồn đoán về sự hồi sinh bất ngờ.

Dừng hoạt động đã 3 năm, tài khoản mạng xã hội X của tựa game HoN bất ngờ trở lại đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt tương tác từ cộng đồng game thủ ÃNH: CHỤP MÀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI X

Vào ngày 1.1 vừa qua, tài khoản X chính thức của Heroes of Newerth đã đăng một thông điệp ngắn gọn: "Happy NEW Year", với từ "NEW" được viết hoa, sau hơn ba năm không đăng bất kỳ nội dung nào. Bên cạnh đó, trang web của HoN cũng có một số thay đổi nhỏ, xuất hiện hình bóng logo cùng hiệu ứng hạt lấp lánh. Những dấu hiệu này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng game thủ.

Không chỉ bài đăng ngày đầu năm, ngày 6.1, HoN tiếp tục đăng tải hình ảnh một quả trứng lớn đang nứt, càng làm tăng thêm sự tò mò và hứng thú. Cộng đồng ngay lập tức đưa ra nhiều suy đoán rằng trò chơi sẽ được tái phát hành, trong khi số khác nghĩ các nhân vật của HoN có thể được đưa vào Dota 2 hoặc thậm chí sẽ xuất hiện một phiên bản trên nền tảng di động.

Heroes of Newerth thất bại vì không duy trì được lượng người chơi ổn định, thiếu cải tiến so với đối thủ MOBA khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau thành công của bản mod Dota từ trò chơi Warcraft 3, thể loại MOBA nhanh chóng bùng nổ. Ý tưởng đơn giản nhưng hấp dẫn về cách chơi chiến đấu để phá hủy căn cứ của nhau đã trở thành một công thức thu hút hàng triệu người chơi. Trong thời kỳ đỉnh cao, những cái tên như League of Legends, Dota 2, Heroes of the Storm và Heroes of Newerth cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần.

Tuy nhiên, với việc không thể giữ được lượng người chơi ổn định, cộng thêm sự áp đảo của các đối thủ lớn, HoN đã quyết định ngừng hoạt động. Thông báo vào tháng 12.2021 từ nhà phát triển Garena khi đó đã khẳng định đây là "lời chia tay cuối cùng" với cộng đồng game thủ.

Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía nhà phát triển về kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, những động thái gần đây cho thấy có thể họ đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Nếu điều này trở thành sự thật, việc so sánh Heroes of Newerth với những tựa game MOBA hiện đại như League of Legends, Dota 2, hay các sản phẩm di động như Mobile Legends sẽ là một thử thách đáng chú ý.