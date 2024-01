Tựa game tệ nhất mọi thời đại ngừng hoạt động chỉ sau 46 ngày

Theo Engadget, tựa game The Day Before từng gây náo loạn vì sự hoành tráng nay đã chính thức đi vào dĩ vãng khi đã ngừng hoạt động. Chỉ 46 ngày sau khi ra mắt, trò chơi này đã bị tắt server vĩnh viễn vào ngày thứ Hai vừa qua. Thậm chí, nhà phát hành Mytona còn xóa sạch mọi dấu vết của trò chơi từng được mong đợi khỏi trang web của họ.

Trò chơi trị giá 40 USD này được phát hành vào ngày 7.12. Chỉ 4 ngày sau đó, nhà phát triển Fntastic bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động. Cuối cùng, vào ngày 22.1, nhà phát hành Mytona chính thức ngừng hoạt động trò chơi. Sau khi Fntastic đóng cửa, một tuyên bố chính thức cho biết: "Điều đáng buồn là The Day Before đã thất bại về mặt tài chính và chúng tôi không đủ tiền để duy trì".

The Day Before đóng cửa chỉ sau 46 ngày ra mắt Fntastic

Tuy nhiên, có một tin đồn lan truyền trên các kênh mạng xã hội của Nga cho biết CEO Eduard Gotovstev của Fntastic đã tuyên bố trò chơi đã bán được hơn 200.000 bản. Vào thời điểm đó, tựa game này nhận được 81% đánh giá tiêu cực trên Steam và gần một nửa người mua đã yêu cầu hoàn tiền.

Về trải nghiệm chơi, người dùng đã phàn nàn về "lỗi, thiếu tính độc đáo và tốc độ tiến trình trong game chậm một cách cố ý". Các video gameplay được chia sẻ trên mạng cũng cho thấy người chơi phải đi bộ lê thê xung quanh một thành phố trống rỗng và hầu như có rất ít nhiệm vụ để làm.

Trong khi đó, nhà báo Gabriel Moss của IGN đã trải nghiệm và cho The Day Before 1/10 điểm. Moss viết: "The Day Before không phải là một trò chơi MMO hay thế giới mở, như tuyên bố của nhà phát triển rằng nó sẽ có cả hai yếu tố". Về cơ bản, đây là một game bắn súng nhàm chán với lối chơi đơn điệu và thiếu chiều sâu.

The Day Before là một ví dụ điển hình cho những trò chơi có xu hướng ‘hứa hẹn hão huyền’ và nhanh chóng rơi vào quên lãng. Fntastic cho biết vào tháng 12 rằng họ đang hợp tác với Valve để cho phép hoàn tiền cho bất kỳ ai yêu cầu, ngay cả khi họ đã chơi quá 2 giờ.