Tựa game võ lâm gây sốt cộng đồng mạng có gì mà DJ Mie cũng mê mẩn?

Trong bộ ảnh vừa được công bố, nữ nghệ sĩ DJ Mie xuất hiện với tạo hình nữ hiệp mang đậm màu sắc võ lâm, gợi nhớ cảm giác quen thuộc của những tựa game kiếm hiệp từng gắn bó với nhiều thế hệ game thủ Việt. Sự kết hợp giữa một gương mặt trẻ giàu sức ảnh hưởng và một sản phẩm mang đậm chất hoài niệm đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội ngay trong ngày đầu ra mắt.

DJ Mie gây ấn tượng mạnh với tạo hình nữ hiệp

Bên cạnh sức hút từ nữ Đại sứ Đồng hành, định hướng phát triển sản phẩm theo cách riêng cũng là yếu tố giúp Tân Võ Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng game thủ ngay trong ngày đầu ra mắt. Đặt trọng tâm vào hành trình phát triển nhân vật, săn trang bị, luyện cấp và xây dựng bang hội, Tân Võ Lâm theo đuổi những giá trị từng làm nên sức hút của dòng MMORPG kiếm hiệp trong giai đoạn hoàng kim.

Một trong những tính năng được cộng đồng đánh giá cao là khả năng chơi xuyên nền tảng giữa Mobile và PC. Chỉ với một tài khoản duy nhất, game thủ có thể cày nhiệm vụ trên điện thoại, sau đó chuyển sang PC để tham gia các hoạt động đông người mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu nhân vật. Với những người chơi không còn quá nhiều thời gian như trước nhưng vẫn muốn theo đuổi hành trình cày cuốc dài hơi, đây được xem là một lợi thế đáng giá.

Bước vào thế giới của Tân Võ Lâm, người chơi sẽ lựa chọn gia nhập một trong Thập Đại Môn Phái quen thuộc như Võ Đang, Cái Bang, Nga My, Thiếu Lâm, Đường Môn hay Côn Lôn. Mỗi môn phái sở hữu bộ kỹ năng, vai trò chiến đấu và phong cách PK hoàn toàn khác nhau.

Tất nhiên, nhắc đến game kiếm hiệp thì không thể thiếu những hoạt động đã trở thành "đặc sản". Từ Chiến trường Tống Kim, Công Thành Chiến, Phong Lăng Độ cho tới săn Boss Hoàng Kim, mọi hoạt động quen thuộc đều được tái hiện trong Tân Võ Lâm. Những trận bang chiến hàng trăm người, những pha tranh Boss kéo dài hàng giờ hay những màn PK hỗn chiến giữa các thế lực tiếp tục là phần nội dung được đông đảo game thủ mong chờ nhất. Bên cạnh đó, game còn bổ sung nhiều hoạt động PvE và PvP như Bí Cảnh Bán Nguyệt, Sa Mạc Tử Vong hay Khiêu Chiến Môn Phái, giúp người chơi luôn có mục tiêu để chinh phục mỗi ngày thay vì chỉ xoay quanh việc luyện cấp đơn thuần.

Tựa game tái hiện các "đặc sản" kiếm hiệp

Với đồ họa 3D hiện đại, lối chơi đậm chất kiếm hiệp truyền thống cùng hàng loạt hoạt động cộng đồng quy mô lớn, Tân Võ Lâm đang cho thấy tham vọng trở thành điểm hẹn mới của những game thủ yêu thích dòng MMORPG trong năm 2026. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến DJ Mie lựa chọn đồng hành cùng dự án này ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Đông đảo game thủ có mặt để hòa mình vào không khí ra mắt Tân Võ Lâm và giao lưu cùng DJ Mie

Hiện tại, Tân Võ Lâm đã chính thức mở cửa trên cả PC và Mobile. Các game thủ đã có thể tải game ngay từ bây giờ để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, lập lại bang xưa cùng các chiến hữu của mình!