Tuần cuối chiến thắng các giải thưởng lên đến 200 triệu tại Vietcap Invest

Cơ hội chiến thắng vẫn rộng mở trong chặng cuối cuộc thi

Triển khai từ ngày 8.12.2025, Vietcap Invest nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường cuối năm liên tục biến động về thanh khoản, dòng tiền và tâm lý giao dịch. Sau 5 tuần vận hành, cuộc thi ghi nhận sự tham gia sôi động của nhiều nhà đầu tư với chiến lược và phong cách khác nhau. Đáng chú ý, chương trình ghi nhận những kết quả hiệu suất đầu tư ấn tượng, cho thấy vai trò hỗ trợ rõ nét của Chuyên gia tư vấn tài chính Warren trong quá trình ra quyết định.

Ảnh: Vietcap

Cuộc thi Vietcap Invest lấy hiệu suất đầu tư thực tế làm thước đo, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận các phân tích có hệ thống khi được đồng hành bởi Warren - Chuyên gia tư vấn tài chính AI cá nhân hóa. Không giống các cuộc thi đầu tư mang tính mô phỏng hay giới hạn thời gian đăng ký, Vietcap Invest được xây dựng dựa trên hiệu suất đầu tư thực tế và mức độ tương tác với Warren. Nhờ đó, nhà đầu tư vẫn có thể bắt đầu tham gia ngay hôm nay và có cơ hội chiến thắng các giải thưởng tại tuần cuối của chương trình.

Chỉ cần giao dịch tại Vietcap và duy trì tương tác với Warren, kết quả của nhà đầu tư sẽ được hệ thống tự động ghi nhận mà không cần đăng ký riêng. Cuộc thi rộng mở cho tất cả nhà đầu tư khi chia bảng theo NAV và có giải thưởng riêng cho việc tương tác với Warren. Cơ chế linh hoạt này mở ra cơ hội cho cả những nhà đầu tư mới lẫn những người đang tăng tốc ở giai đoạn quyết định, khi từng phiên giao dịch đều có thể tạo ra khác biệt về thứ hạng.

Warren - Chuyên gia tư vấn tài chính AI cá nhân hóa luôn đồng hành cùng nhà đầu tư

Xuyên suốt quá trình đầu tư, Warren đóng vai trò như một chuyên gia tư vấn tài chính AI cá nhân hóa, đồng hành cùng nhà đầu tư tại nền tảng giao dịch web/app của Vietcap. Điểm khác biệt của Warren nằm ở việc không chỉ cung cấp dữ liệu, mà giúp nhà đầu tư hiểu dữ liệu - chuyển hóa những thông tin thị trường phức tạp, rời rạc thành các góc nhìn có hệ thống, phù hợp với bối cảnh thị trường và khẩu vị đầu tư của từng người.

Warren cung cấp các góc nhìn hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá hiệu suất danh mục theo thời gian thực, tổng hợp và đối chiếu thông tin thị trường, doanh nghiệp và ngành từ Vietcap AI News và Vietcap Research, kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản đa tầng để làm rõ xu hướng, rủi ro cũng như các yếu tố có thể tác động đến quyết định đầu tư. Song song đó, hệ thống cảnh báo chủ động Warren Note giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ những biến động quan trọng của thị trường hoặc cổ phiếu đang theo dõi.

Warren - Chuyên gia tư vấn tài chính AI cá nhân hóa cho nhà đầu tư Ảnh: Vietcap

Đặc biệt, Warren hoạt động như một "đội ngũ phân tích AI 24/7", hỗ trợ nhà đầu tư rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thông tin và tập trung vào các quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất. Thay vì phải tự mình lọc hàng loạt tin tức, biến động giá và tín hiệu kỹ thuật trong thời gian ngắn, nhà đầu tư có thể dựa vào các phân tích cô đọng và cảnh báo kịp thời từ Warren để phản ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường cuối năm. Nhờ đó, mỗi quyết định trong giai đoạn cao điểm đều trở nên có cơ sở hơn, giúp nhà đầu tư tối ưu chiến lược, hạn chế bỏ lỡ cơ hội hoặc rủi ro tiềm ẩn.

Chỉ còn 1 tuần nữa, cuộc đua Vietcap Invest sẽ xác định được những nhà đầu tư xuất sắc nhất. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng, các giải thưởng Grand Prize dành cho những thứ hạng cao nhất vẫn đang chờ được gọi tên trong tuần cuối cùng của chương trình.

Thông tin giải thưởng cuộc thi “Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren” Ảnh: Vietcap

Cuộc thi Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren sẽ kết thúc vào ngày 16.1.2026. Nhà đầu tư có thể cập nhật chi tiết thể lệ và thông tin chương trình tại đây:

https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/vietcap-invest