Tuấn Hải và Văn Quyết cực hay, CLB Hà Nội ngắt mạch 9 trận bất bại của HAGL

Lần đầu tiên sau 3 năm, CLB Hà Nội so tài với LPBank HAGL trong bối cảnh không chênh lệch nhiều về cán cân thực lực. Trong khi đội Hà Nội chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, HAGL đã bất bại liền 9 trận để leo từ vị trí cuối bảng lên nhóm an toàn. Bởi vậy, cuộc so tài ở vòng 19 V-League 2023 - 2024 được dự báo rất khó đoán.

Chơi trên sân Hàng Đẫy, HAGL chọn cách chơi phòng ngự phản công, với số đông hậu vệ chơi chặt chẽ ở phần sân nhà để bảo vệ cầu môn của Bùi Tiến Dũng. CLB Hà Nội dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng gặp khó khi tiếp cận khung thành đội khách với lớp phòng ngự dày đặc.

HAGL nhập cuộc quyết tâm MINH TÚ

Tuy nhiên, màn tỏa sáng cá nhân của Phạm Tuấn Hải vẫn đưa CLB Hà Nội vượt lên dẫn trước. Phút thứ 9, trong tình huống đầu tiên thoát được xuống nách phải hàng thủ HAGL, Văn Quyết đã tạt bóng chính xác để Tuấn Hải lắc đầu rất kỹ thuật, khuất phục thủ môn Bùi Tiến Dũng.

BỊ dẫn bàn từ sớm, CLB HAGL không còn duy trì thế phòng ngự, mà đẩy cao đội hình để gây sức ép. Hai đội tạo ra thế trận cân bằng với những cơ hội bị bỏ lỡ chia đều. Chân sút Joel Tagueu là người bỏ lỡ cả hai tình huống ngon ăn bên phía CLB Hà Nội, khi đều chọn vị trí tốt, nhưng lại tiếp bóng không tốt dẫn đến dứt điểm chệch khung thành.

Niềm vui của Tuấn Hải CLB HÀ NỘI

Bên phía đối diện, HAGL cũng có những pha đáp trả đầy sức nặng. Phút 37, Đinh Thanh Bình thoát xuống ở cánh trái và dứt điểm chéo góc, nhưng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã bắt gọn bóng.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, HAGL có pha luân chuyển bóng rất nhanh từ phần sân nhà để áp sát khung thành đội Hà Nội. Nhận bóng ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm, Huỳnh Tấn Tài xoay người dứt điểm nhanh, song bóng lại đi vọt xà ngang.

Việc bị dẫn 0-1 khiến HAGL phải chơi với khối đội hình đẩy cao hơn trong hiệp 2, trong khi CLB Hà Nội chủ trương đá chắc chắn. Với những pha đan bóng tốt, các học trò của HLV Vũ Tiến Thành đã tạo ra cơ hội.

Màn đọ sức quyết liệt với những pha vào bóng 'hết chân' của hai đội MINH TÚ

Phút 54, Jairo Rodriguez tạt bóng thuận lợi vào trong để Trần Minh Vương đánh đầu làm tường, nhưng ở thế không người kèm, Joao Veras lại tung người dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài. 2 phút sau, cơ hội được trao cho Châu Ngọc Quang khi bóng "rót" ngay trước khung thành Văn Hoàng. Tuy nhiên, cú sút của thủ quân HAGL không khuất phục được người gác đền của đội Hà Nội.

CLB Hà Nội cũng có những pha đáp trả. Phút 70, Tim Hall tạt bóng rất xoáy về cột xa để Hai Long băng cắt đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà.

Kinh nghiệm của đội đương kim vô địch V-League đã giúp CLB Hà Nội tiếp tục có bàn thắng, ở thời điểm bị đối thủ gây áp lực. Phút 71, tiếp tục từ một pha bóng bổng, Văn Quyết có mặt đúng lúc để đánh đầu tung lưới HAGL, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Hà Nội.

Chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại của HAGL, CLB Hà Nội tạm vươn lên hạng 6. Trong khi đó, HAGL tụt xuống thứ 11 với 22 điểm, vẫn hơn vị trí phải đá play-off của SLNA khoảng cách 6 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.