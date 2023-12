𝗙𝗔𝗦𝗛𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗔𝗙𝗘́

ẨM THỰC PHÁP - HƯƠNG VỊ VIỆT

Vietnamese delicacies with a French touch and French cuisine with Vietnamese flavours

𝘼𝙙𝙙𝙧𝙚𝙨𝙨

22B Phung Khac Khoan, Đa Kao Ward, District 1, HCMC

𝙍𝙚𝙨𝙚𝙧𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣

Hotline: +84 96 540 14 88

Website: https://fashionistacafe.com

𝙊𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙪𝙧𝙨

Monday to Friday: 9:00 - 22:00

Saturday & Sunday: 8:00 - 22:00