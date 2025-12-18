Tuần lễ hồng EVN đóng góp hơn 10.864 đơn vị máu

Tuần lễ hồng EVN lần thứ 11 diễn ra từ ngày 8 - 14.12, với thông điệp: Vạn trái tim - Một tấm lòng, do EVN phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư và các cơ sở y tế trên toàn quốc tổ chức thành công.

Trước đó, ngày 9.12, chương trình hiến máu tình nguyện tổ chức tại trụ sở EVN (Hà Nội) đã tiếp nhận được gần 300 đơn vị máu, được dùng cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Sau đó, Tuần lễ hồng EVN lần lượt được tổ chức tại các đơn vị thành viên thuộc EVN trên toàn quốc.

Người lao động EVNHANOI tham gia hiến máu tình nguyện

Theo thống kê, Tuần lễ hồng EVN lần thứ 11 năm nay đã đóng góp được 10.864 đơn vị máu cho "ngân hàng máu" trên toàn quốc từ. Sau 11 năm triển khai, Tuần lễ hồng EVN đã đóng góp được 105.708 đơn vị máu.

Tuần lễ hồng EVN được duy trì tổ chức hàng năm, đã trở thành một nét văn hóa thu hút người lao động ngành Điện hưởng ứng tham gia tăng lên theo từng năm. Tuần lễ hồng EVN năm nay là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng 71 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2025); hưởng ứng chương trình thường niên "Tháng tri ân khách hàng năm 2025" của EVN.