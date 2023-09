Tuần lễ thiết kế Việt Nam 'thiết kế từ những hạn chế'

Sự kiện thường niên này do Vietnam Design Group, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN (VICAS), Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT-DL), Sở VH-TT Hà Nội đồng chủ trì tổ chức. Chương trình gồm các hoạt động: cuộc thi thiết kế Designed by Vietnam, Giải thưởng thiết kế của năm - Design of the Year 2023, Hội chợ thiết kế Design Fair Vietnam, triển lãm, hội thảo, workshops.



Một thiết kế trong Tuần lễ thiết kế VN năm nay BTC cung cấp

Cuộc thi thiết kế Designed by Vietnam với chủ đề "Thiết kế từ những hạn chế" được phát động từ tháng 4, hiện nhận được 150 tác phẩm dự thi. Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 31 thiết kế vào giai đoạn hoàn thiện để triển lãm và chung kết, trong đó có 10 thiết kế nhà vệ sinh công cộng bên hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở đề bài nhánh.

Giải thưởng thiết kế của năm - Design of the Year 2023, Hội chợ thiết kế Design Fair Vietnam sẽ diễn ra tại Vườn Giám (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) với gần 50 đơn vị thiết kế sản xuất trong nước và quốc tế tham gia. Sẽ có hơn 100 gian hàng ở các lĩnh vực đồ nội ngoại thất, vật dụng và trang trí, thủ công mỹ nghệ, thời trang, truyền thông tại đây. Ông Lê Bá Ngọc, Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ VN, cho rằng dù tăng trưởng chậm trong năm 2022 nhưng VN vẫn là điểm đến lý tưởng của các nhà mua hàng trang trí và nội thất quốc tế.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chia sẻ việc tổ chức các hoạt động thiết kế tại di tích này cho thấy Văn Miếu đã trở thành một không gian văn hóa thân thiện, giữ được giá trị truyền thống mà vẫn không lạc nhịp với hơi thở thời đại.