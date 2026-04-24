Thời sự Thành tựu y khoa
Live Tuần lễ Tiêm chủng thế giới: Vắc xin bảo vệ mọi thế hệ

Huỳnh Na
24/04/2026 08:00 GMT+7

Nhiều bệnh truyền nhiễm ở người lớn, người cao tuổi, phụ nữ mang thai đều có thể phòng ngừa được bằng vắc xin chứ không chỉ dừng lại ở trẻ nhỏ, khi mỗi người đều được bảo vệ thì cộng đồng mới khỏe mạnh.

Trong 50 năm qua, hơn 150 triệu người trên toàn cầu đã được cứu sống nhờ vắc xin. Tại Việt Nam, bên cạnh chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng tự nguyện cũng đã góp công lớn nhằm bảo vệ người dân ở mọi lứa tuổi trước các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, nâng cao nền tảng sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Nhằm hưởng ứng không khí Tuần lễ Tiêm chủng thế giới 2026, 20 giờ thứ sáu ngày 24.4.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tuần lễ Tiêm chủng thế giới: Tiêm vắc xin an toàn bảo vệ mọi thế hệ - HPV, não mô cầu, cúm, sốt xuất huyết, phế cầu". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia: BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa VNVC; THS-BSNT.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

