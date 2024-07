Tuấn Ngọc hay Hoàng Sơn sẽ lên ngôi Nam vương tại Mr World Vietnam 2024?

Sau hơn 2 tháng diễn ra với nhiều vòng thi phụ theo format của cuộc thi gốc quốc tế Mr World (do tổ chức Miss World sáng lập) cùng các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, khám phá rừng và bảo tồn thực - động vật tại rừng quốc gia Nam Cát Tiên, Mr World Vietnam (Nam vương Thế giới Việt Nam) đã bước đến giờ phút cuối cùng là đêm chung kết đăng quang diễn ra vào tối nay tại TP.HCM. Cuộc thi này nhằm tìm ra một Nam vương đại diện Việt Nam để tranh tài tại Mr World 2024 sẽ được đăng cai tổ chức tại Việt nam vào tháng 9 tới, quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ nhiều nước khác.

Các hoạt động trong suốt hơn 2 tháng diễn ra cuộc thi Mr World Vietnam 2024 SEN VÀNG

Hiện tại, có thể điểm mặt 5 thí sinh nổi bật nhất được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Mr World Vietnam 2024, gồm: Phạm Tuấn Ngọc (Hải Phòng), Trần Hoàng Sơn (Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Hà (Ninh Thuận), Võ Minh Toại (Bình Định), Nguyễn Hữu Duy (Vĩnh Long).

Bên cạnh đó là các gương mặt tiềm năng có thể bước vào Top 10 như Dương Hoàng Hải (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Nghĩa (Đắk Lắk), Trần Khánh Dĩ (Kiên Giang), Đinh Ta Bi (Gia Lai), Nguyễn Dương (Tiền Giang). Những "ngựa ô" khác có thể kể thêm như: Đặng Tiến Đông (Hà Nội), Nguyễn Đức Quang (Hà Nội), Vũ Sơn Tùng (Hà Nội)...

Trong số các gương mặt được dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất để giành vé dự thi Mr World 2024 (Nam vương thế giới), có thể thấy 2 thí sinh nổi bật nhất là Phạm Tuấn Ngọc và Trần Hoàng Sơn.

Thí sinh Phạm Tuấn Ngọc đang được đánh giá cao nhất để giành ngôi Nam vương tại Mr World vietnam 2024 SEN VÀNG

Phạm Tuấn Ngọc (SBD 051) nổi bật với vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch lãm, cùng với lối tư duy thông minh và nhạy bén. Anh sinh năm 1999 tại Hải Phòng, cao 1,84m, là người mẫu tự do và từng lọt top 8 The Face Vietnam 2023. Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (từng là Nam vương của trường đại học này), Tuấn Ngọc sở hữu khả năng ngoại ngữ lưu loát và kỹ năng giao tiếp tự tin. Anh đã đạt nhiều thành tích ấn tượng trong cuộc thi Mr World Vietnam 2024 như hạng 2 phần thi Head to head challenge, top 5 Nam vương Thời trang và top 5 Nam vương Tài năng.

Gương mặt mới Trần Hoàng Sơn được dự đoán thành tích thấp nhất là sẽ đoạt giải Á vương Mr World Vietnam 2024 SEN VÀNG

Trong khi đó, Trần Hoàng Sơn (SBD 082) là ứng viên sáng giá tại cuộc thi Mr World Vietnam 2024 với chiều cao nổi trội nhất - 1,89m, gương mặt điển trai phúc hậu cùng năng lượng tích cực của tuổi trẻ. Sinh năm 2004, Hoàng Sơn đến từ Cần Thơ và từng đoạt danh hiệu Nam vương Nét đẹp sinh viên khoa Du lịch - Đại học Văn hóa TP.HCM 2023. Anh cũng là vận động viên bóng chuyền với nhiều giải thưởng lớn. Tại cuộc thi Mr World Vietnam 2024, Hoàng Sơn đã góp mặt trong top 7 của phần thi Beauty with a purpose (Dự án cộng đồng) và top 5 Nam vương Thời trang. Hạn chế của Hoàng Sơn là khả năng giao lưu và ngoại ngữ chưa như mong đợi.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hà (SBD 014), sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM, là giáo viên tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 7.5. Anh được đánh giá cao kỹ năng thuyết trình, hùng biện, là thí sinh chiến thắng Head to head Challenge - phần thi quan trọng, góp phần lớn vào tổng điểm cuối cùng. Thời sinh viên, anh đảm nhiệm vị trí Student Leader các năm 2018, 2019, nhận học bổng toàn phần Trao đổi văn hóa 2017 Đại học Ubon Ratchatthani, Thái Lan. Hồng Hà còn là gương mặt Việt Nam tham gia các Hội nghị quốc tế như ASEAN Student Forum 2019 Malaysia, ASEAN Youth Engagement Summit 2019 Philippines, ASEAN Youth Engagement Forum 2020 Singapore. Hạn chế của Hồng Hà là chiều cao chưa lý tưởng để tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho Nam vương thế giới.

Hình ảnh một số thí sinh nổi bật khác:

Thí sinh Võ Minh Toại từng là Á quân cuộc thi The Face Vietnam 2023. Anh tốt nghiệp ngành Tài chính quốc tế tại Đại học Ngoại thương, và là người mẫu tự do, giáo viên dạy tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 7.5. Tại cuộc thi Mr World Vietnam, anh đã ghi dấu ấn với top 4 Thử thách Đối đầu, top 5 Nam vương Thời trang và top 7 Dự án cộng đồng

Thí sinh Nguyễn Hữu Duy sinh năm 1997, tốt nghiệp ngành Dược tại Cao đẳng Y dược Cần Thơ, là diễn viên, người mẫu tự do. Anh từng vào top 10 Fitness Model Vietnam 2022 và là thí sinh nổi bật tại Mr World Vietnam với top 7 Dự án cộng đồng, top 5 Nam vương Tài năng và top 15 Thử thách Đối đầu

Dương Hoàng Hải, 19 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, hiện đang dẫn đầu 2 bảng xếp hạng Mr. People's Choice và Top Model. Nếu thắng phần Mr. People's Choice, thí sinh sẽ tiến thẳng vào top 10.

Thí sinh Trần Khánh Dĩ

Đinh Ta Bi

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Nguyễn Dương

Nguyễn Đức Quang

Vũ Sơn Tùng

Poster đêm chung kết trao giải vào tối nay 13.7 SEN VÀNG

Đêm chung kết cuộc thi Mr World vietnam 2024 sẽ phát sóng trực tiếp trên YouTube Sen Vàng Tivi và fanpage Facebook, TikTok chính thức của cuộc thi từ 18 giờ (thảm đỏ) và 19 giờ (Top 29 thí sinh tiếp tục tranh tài qua các phần thi) vào tối 137 tại TP.HCM, để tìm ra người chiến thắng đại diện Việt Nam tham gia Mr World 2024 (Nam vương Thế giới).