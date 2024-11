Tuấn Ngọc mở màn ấn tượng, vào top 20 Mr World 2024

Tuấn Ngọc mở màn đêm chung kết Mr World ẢNH: BTC

Đêm chung kết Mr World - Nam vương Thế giới 2024 diễn ra tối 23.11 tại Phan Thiết vừa có phần mở màn ấn tượng của 60 thí sinh quốc tế. Phạm Tuấn Ngọc của Việt Nam được chọn xuất hiện mở đầu cho phần trình diễn Dance Of The World. Người mẫu 25 tuổi xuất hiện trong tà áo bà ba, nón lá cách điệu và khăn rằn lấy cảm hứng từ hình ảnh những đứa trẻ chăn trâu. Mr World Vietnam 2024 khiến khán giả hò reo khi khoe tài thổi sáo ngọt ngào, êm ả trước khi làm người xem trầm trồ với màn múa võ dứt khoát và đầy uy lực.

Kết hợp màn trình diễn của Tuấn Ngọc là phần đánh trống sôi nổi, mạnh mẽ của thí sinh Hubert Gromadzki đến từ Ba Lan. Màn kết hợp ăn ý của hai ứng cử viên giúp cho tiết mục thêm thăng hoa, cho thấy sự hòa quyện, cuốn hút giữa văn hóa Việt Nam với châu Âu. Tiếp nối đó, 58 ứng viên còn lại cũng lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong những trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa quê nhà và cùng hòa vào vũ đạo mở màn sôi nổi, nhiệt thành.

Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 mang hình ảnh áo bà ba, khăn rằn, nón lá cách điệu lên sân khấu quốc tế ẢNH: BTC

Phần thổi sao, múa võ của Tuấn Ngọc kết hợp cùng màn đánh trống do Hubert Gromadzki (Ba Lan) thể hiện ẢNH: BTC

Sau tiết mục sôi nổi mở đầu cho đêm thi quyết định, dàn thí sinh chia theo nhóm châu lục trình diễn trang phục áo dài của nhà thiết kế Tuấn Hải mang chủ đề Thăng Long tứ trụ. Những họa tiết về rồng, phượng, trống đồng… được cài cắm khéo léo để quảng bá văn hóa Việt ra quốc tế. 60 ứng cử viên cũng nhanh chóng "đốt cháy" sân khấu trong màn đồng diễn trong trang phục thể thao đầy nam tính, mạnh mẽ.

Vừa kết thúc những màn trình diễn đầu tiên và trao một số giải thưởng phụ, ban tổ chức công bố top 20 chung cuộc. Danh sách dàn thí sinh tiến vào vòng trong gồm những gương mặt đến từ Angola, Argentina, Bỉ, Cộng hòa Czech, Ấn Độ, Ý, Kenya, Lebanon, Mexico, Myanmar, Peru, Philippines, Puerto Rico, Sierra Leone, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Venezuela. Đặc biệt, màn thể hiện xuất sắc cũng giúp Phạm Tuấn Ngọc ghi tên vào top 20.

Tuấn Ngọc Trình diễn áo dài cùng dàn thí sinh Mr World 2024 ẢNH: BTC

Top 20 Mr World 2024 vừa lộ diện ẢNH: MWO

Phạm Tuấn Ngọc đăng quang Mr World Vietnam 2024 hồi tháng 7 vừa qua và giành vé thi quốc tế. Người mẫu 25 tuổi quê Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1,83m, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và từng được yêu thích khi tham gia The Face Vietnam 2023. Gần 3 tuần tranh tài với các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, anh sở hữu loạt thành tích ấn tượng: top 5 Mr World's Beauty With a Purpose Award 2024 (dự án nhân ái), top 17 The Multimedia Award, top 20 National Costume (trình diễn trang phục dân tộc), top 5 talent show (phần thi tài năng)…

Trước thềm chung kết, Tuấn Ngọc được thí sinh Ethiopia, Kenya, Ý, Trung Quốc, Nicaragua… đánh giá cao, dự đoán tiến đến vòng loại cuối cùng. Trong đó, đại diện Kenya khen ứng viên của nước chủ nhà bởi sự nghiêm túc, nỗ lực và tập trung ở các vòng thi. Ngoài đời, anh thích sự hòa nhã, ấm áp của Tuấn Ngọc và cho rằng nam người mẫu có nhiều lợi thế là đại diện nước chủ nhà tại cuộc thi năm nay.