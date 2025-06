Tuấn 'thần đèn' bị khởi tố thêm tội

Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị án cưỡng đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định khởi tố 5 bị can.



5 bị can cùng bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (hay còn gọi là Tuấn 'thần đèn'), thành viên góp vốn Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông Alma (Công ty Alma); Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty Alma; Nguyễn Xuân Long, cựu Giám đốc Công ty Alma; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ và Lê Ngọc Tùng, Giám đốc mỏ đất xã Tượng Sơn (H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Bị can Tuấn "thần đèn" ẢNH: BỘ CÔNG AN

Khởi tố, bắt tạm giam đối với Cao Quang Trung, kế toán Công ty Amal và Lê Văn Quân về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc và Bùi Đình Hiền, Quản lý mỏ cát số 30 Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc, cùng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Các bị can Lê Văn Quân, Cao Quang Trung, Đỗ Quang Sơn, Bùi Đình Hiền ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến trùm giang hồ Thanh Hóa Tuấn "thần đèn".

Trong vụ án này, trước đó C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn "thần đèn", Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường về 2 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Lê Ngọc Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty Alma, cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chỉ đạo đàn em đi cưỡng đoạt tài sản

Theo Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án, C03 xác định Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo đàn em là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn.

Đồng thời, C03 cũng làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn thực hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 cũng xác định bị can Đỗ Quang Sơn thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Đỗ Quang Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Bộ Công an cho biết, C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ, xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các cá nhân liên quan. Cạnh đó sẽ xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

C03 đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các bị can liên quan qua Phòng 8 (C03) số 47 Phạm Văn Đồng (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), hoặc liên hệ điều tra viên Trần Minh Tuấn theo số điện thoại 0993093727.