Tuần tới TP.HCM có còn mưa trái mùa?

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Hiện tại, rãnh áp thấp xích đạo suy yếu và dịch chuyển dần về phía nam nên đợt mưa trái mùa ở TP.HCM và Nam bộ cơ bản kết thúc. Tuy nhiên, mưa trái mùa sẽ quay trở lại và kéo dài khoảng 4 ngày. Cụ thể, trong 2 ngày đầu tuần là 9 - 10.12, TP.HCM trời nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C.

TP.HCM tiếp tục đón đợt mưa trái mùa trên diện rộng vào giữa tuần tới, nhiệt độ cao nhất phổ biến chỉ 30 - 31 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Từ ngày 11 - 14.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh phía bắc có cường độ mạnh tăng cường xuống phía nam và khuếch tán xuống Nam bộ, cùng với đó là gió mùa đông bắc hoạt động mạnh trên biển gây ra các nhiễu động thời tiết mang mây từ biển vào gây mưa cho TP.HCM và cả khu vực Nam bộ. Tại TP.HCM, mưa có khả năng xảy ra trên khắp các quận, huyện trên địa bàn; chủ yếu xảy ra vào sáng sớm và chiều tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhờ có mưa và không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ trong các ngày từ 11 - 13.12 giảm xuống khoảng 2 độ C; nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ còn 23 - 24 độ C, buổi trưa nhiệt độ cao nhất 30 - 31 độ C.

Từ ngày 14.12, mưa giảm dần về diện và lượng, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nền nhiệt độ của Nam bộ giảm, cộng với độ ẩm không khí cao nên TP.HCM và một số tỉnh thành có khả năng xảy ra hiện tượng mù do bụi mịn trong không khí gia tăng. Chính vì vậy, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe và theo dõi thông tin cập nhật về tình trạng ô nhiễm không khí để có biện pháp phòng tránh.