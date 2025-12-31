Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TUBAT và triết lý 5T: Hành trình gìn giữ văn hóa cà phê Việt

Thanh Hương
31/12/2025 09:00 GMT+7

Tại Việt Nam, cà phê không chỉ là thức uống quen thuộc mà là một phần nhịp sống thường ngày. Từ quán cóc ven đường đến không gian hiện đại, thói quen nhâm nhi cà phê sáng phản ánh rõ nét bản sắc sinh hoạt của người Việt.

Trên nền tảng đó, cà phê Việt ngày càng khẳng định vị thế toàn cầu, hiện đứng thứ hai về xuất khẩu, chủ yếu là giống Robusta đậm đà, mạnh mẽ, được du nhập từ năm 1857.

TUBAT ra đời như hành trình tâm huyết của những người Việt yêu nông sản quê hương. Thương hiệu bắt đầu từ câu hỏi giản dị: làm sao để mỗi ly cà phê được nâng niu, mỗi hạt cà phê được tôn vinh và người Việt có thể tự hào về sản phẩm của chính mình.

Câu trả lời của TUBAT nằm ở triết lý 5 chữ T, kim chỉ nam cho cách sống, cách làm nghề và xây dựng thương hiệu. Đó là Tử tế, lấy cái tâm trong sáng, trung thực làm gốc, nói không với những thỏa hiệp gây hại cho cộng đồng. Trong lành, gìn giữ sự thuần khiết của cà phê nguyên bản, không pha tạp. Tinh tế, chú trọng từng chi tiết từ vùng nguyên liệu, quy trình chế biến đến trải nghiệm khách hàng. Tinh thần, thể hiện khí chất bền bỉ, dám đổi mới và vượt qua giới hạn cũ. Và cuối cùng là Tiên phong, với khát vọng tạo nên chuẩn mực mới cho cà phê Việt, sạch hơn, bản sắc hơn và xứng đáng với tiềm năng vốn có.

Với triết lý 5T, TUBAT không chỉ làm cà phê, mà còn góp phần kể câu chuyện văn hóa Việt bằng chính hạt cà phê quê hương.

