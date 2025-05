Tuborg tung chương trình 'Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm', tổng giải thưởng đến 50 tỉ

Tuborg tung chương trình khuyến mãi "Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm" với cơ chế có 1-0-2, khuấy đảo người tiêu dùng mùa hè này

Bùng nổ mùa hè cùng bia Tuborg - khui bia, ghép nắp, trúng thưởng siêu khủng

Diễn ra từ ngày 22.4 đến 15.9.2025 trên toàn quốc, chương trình "Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm" của Tuborg không chỉ gây chú ý bởi giá trị giải thưởng khủng mà còn bởi cơ chế chơi độc nhất. Người tiêu dùng chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản:

Bước 1: Săn ngay nắp thưởng tiền mặt dưới khoén lon hoặc nắp chai Tuborg với các mệnh giá: 5 triệu VNĐ, 2 triệu VNĐ, 20 nghìn VNĐ & 10 nghìn VNĐ .

Bước 2: Săn thêm các nắp nhân giúp tăng giá trị tiền thưởng lên nhiều lần: x2, x3, x100 .

Theo đó, khi kết hợp một nắp tiền và một nắp nhân, người chơi sẽ nhận phần thưởng được tính theo phép nhân tương ứng. Ghép đúng combo, cơ hội rinh ngay 500 triệu VNĐ về tay chỉ sau hai chiếc nắp!

Hàng triệu giải thưởng tiền mặt đang chờ bạn "giật mở"!

Theo cập nhật từ thương hiệu, chương trình đã phát hành hàng triệu nắp thưởng, bao gồm cả nắp tiền mặt và nắp nhân thưởng. Đặc biệt, các nắp x100 - hệ số nhân cao nhất - vẫn đang chờ người chơi săn lùng.

Nhanh như tốc độ của những cú giật nắp Tuborg, giải thưởng nửa tỉ đồng đã chính thức gọi tên người "thợ săn" đầu tiên khi may mắn ghép trúng combo đỉnh cao: nắp tiền mặt 5 triệu đồng và nắp nhân x100.

Hãy bắt đầu hành trình săn nắp cùng Tuborg ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội giật & ghép nắp - so kè độ may mắn để trúng lớn. Mỗi lon/chai bia là một cơ hội. Mỗi chiếc nắp là một cú twist. Và biết đâu, người may mắn tiếp theo… chính là bạn?