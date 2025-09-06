Túi Mù Hồng Hà - Mở ra bất ngờ, vui bất tận

Cái hay ở chỗ… không biết bên trong là gì

Đúng kiểu blind bag đang hot, Túi Mù khiến ai cũng tò mò. Bên trong có thể là 2 cây bút Hồng Hà xịn sò, thêm một món quà ngẫu nhiên dễ thương, hoặc nếu may mắn thì trúng ngay vé đi sự kiện Buổi Họp LOVE siêu hot. Cái cảm giác xé túi ra không biết mình sẽ nhận gì mới thật sự cuốn.

Mua đồ học tập mà cũng có drama

Không cần bỏ thêm tiền đâu nha, chỉ cần mua văn phòng phẩm Hồng Hà từ 150.000 đồng trở lên là có ngay một Túi Mù mang về. Vậy là mua bút, vở cho mùa khai giảng xong lại còn được "quay số trúng thưởng mini" liền tay, quá đã.

Tạo cớ để rủ nhau đi Hồng Hà

Học sinh - sinh viên dạo này rủ nhau đi săn Túi Mù khá đông. Không chỉ để gom đồ dùng học tập mà còn để xem ai hên hơn, ai trúng được vé xịn. Thế là việc đi mua đồ cũng vui như chơi game.

Chốt lại

Túi Mù Hồng Hà đúng chuẩn "nhỏ mà có võ" - vừa khiến chuyện mua sắm bớt nhàm chán, vừa mang đến bất ngờ dễ thương. Mùa khai giảng mà chưa thử săn Túi Mù thì coi như bỏ lỡ một niềm vui rồi đó.