Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Túi Mù Hồng Hà - Mở ra bất ngờ, vui bất tận

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
06/09/2025 16:00 GMT+7

Mùa tựu trường năm nay, Hồng Hà chơi lớn với một món quà siêu thú vị: Túi Mù Hồng Hà. Nhìn ngoài thì nhỏ xinh thôi, nhưng bên trong thì 'hên xui có thưởng', mở ra lúc nào cũng thấy vui.

Túi Mù Hồng Hà - Mở ra bất ngờ, vui bất tận - Ảnh 1.

Cái hay ở chỗ… không biết bên trong là gì

Đúng kiểu blind bag đang hot, Túi Mù khiến ai cũng tò mò. Bên trong có thể là 2 cây bút Hồng Hà xịn sò, thêm một món quà ngẫu nhiên dễ thương, hoặc nếu may mắn thì trúng ngay vé đi sự kiện Buổi Họp LOVE siêu hot. Cái cảm giác xé túi ra không biết mình sẽ nhận gì mới thật sự cuốn.

Mua đồ học tập mà cũng có drama

Không cần bỏ thêm tiền đâu nha, chỉ cần mua văn phòng phẩm Hồng Hà từ 150.000 đồng trở lên là có ngay một Túi Mù mang về. Vậy là mua bút, vở cho mùa khai giảng xong lại còn được "quay số trúng thưởng mini" liền tay, quá đã.

Tạo cớ để rủ nhau đi Hồng Hà

Học sinh - sinh viên dạo này rủ nhau đi săn Túi Mù khá đông. Không chỉ để gom đồ dùng học tập mà còn để xem ai hên hơn, ai trúng được vé xịn. Thế là việc đi mua đồ cũng vui như chơi game.

Chốt lại

Túi Mù Hồng Hà đúng chuẩn "nhỏ mà có võ" - vừa khiến chuyện mua sắm bớt nhàm chán, vừa mang đến bất ngờ dễ thương. Mùa khai giảng mà chưa thử săn Túi Mù thì coi như bỏ lỡ một niềm vui rồi đó.

Khám phá thêm chủ đề

Túi Mù Hồng Hà bút Hồng Hà Trúng thưởng Đồ dùng khai giảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận