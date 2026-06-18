Từng bật khóc vì lỡ hẹn ước mơ, nữ sinh trở thành thủ khoa toàn trường

Hành trình từ cô sinh viên rụt rè đến thủ khoa toàn trường

Khi biết mình là thủ khoa tốt nghiệp toàn trường của Học viện Hàng không Việt Nam đợt 1 năm 2026, Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh vẫn không giấu được sự bất ngờ. "Nếu có ai đó nói với mình của bốn năm trước rằng sau này sẽ trở thành thủ khoa, chắc mình sẽ không tin", Quý chia sẻ.

Ngọc Quý tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa toàn trường ẢNH: NVCC

Ít ai biết rằng phía sau thành tích GPA 3.91/4.0 là hành trình vượt qua không ít những chông chênh. Quý từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh). Quý chia sẻ rằng ước mơ lớn nhất của cô ở tuổi 18 là theo học ngành quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Dù đã trúng tuyển ngôi trường mơ ước, nhưng khoảng cách địa lý khiến gia đình chưa thể yên tâm để Quý ra Hà Nội học tập. Do đó, cô nàng đành gác lại dự định và theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam. "Mình đã rất buồn và khóc rất nhiều", Quý nhớ lại.

Nữ sinh cho biết những ngày đầu xa nhà cũng không hề dễ dàng. Giữa môi trường mới, cô gái hướng nội, rụt rè gần như chỉ quanh quẩn giữa phòng trọ và giảng đường. Không bạn bè thân thiết, không có những cuộc vui tuổi sinh viên, Quý nhiều lần tự hỏi liệu mình có đi sai hướng hay không.

Ngọc Qúy hạnh phúc với thành tích sau những năm học đại học của mình ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, thay vì lo lắng về đích đến, Quý bắt đầu đặt ra những mục tiêu nhỏ mỗi ngày: đi học đầy đủ, hoàn thành công việc đúng hạn, cải thiện bản thân thêm một chút. Chính những thay đổi tưởng như rất nhỏ ấy đã giúp cô dần tìm thấy sự tự tin và niềm vui trên giảng đường đại học.

Càng học, Quý càng nhận ra ngành ngôn ngữ Anh không hề đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Những môn học chuyên sâu về ngôn ngữ học, biên - phiên dịch, đàm phán hay kinh doanh đã mở ra cho cô nhiều góc nhìn mới mẻ. Sự nghi ngờ dần được thay thế bằng niềm say mê khám phá.

Bí quyết trở thành thủ khoa

Theo Quý, thành tích học tập xuất sắc không đến từ những phương pháp quá đặc biệt, mà bắt đầu từ sự kiên trì và ý thức trách nhiệm. Cô nàng không xây dựng thời gian biểu cứng nhắc. Thay vào đó, mỗi ngày đều bắt đầu bằng danh sách những việc cần làm và sắp xếp theo mức độ ưu tiên. "Khi hoàn thành xong việc nào, mình sẽ đánh dấu việc đó. Điều quan trọng là phải duy trì đều đặn chứ không phải ép bản thân hoàn hảo 100%", Quý nói.

Ngọc Quý cho rằng sự kiên trì mỗi ngày là chìa khóa giúp cô chạm tới danh hiệu thủ khoa ẢNH: NVCC

Suốt hơn 3 năm rưỡi đại học, Quý gần như chưa từng nghỉ học. Động lực lớn nhất không phải áp lực điểm số mà đến từ gia đình. "Mỗi lần định lười, mình lại nghĩ đến số tiền học phí ba mẹ đã vất vả đóng cho mình. Do đó, mình không muốn lãng phí dù chỉ một phút ngồi trên lớp", cô chia sẻ.

Trong hành trình chinh phục danh hiệu thủ khoa, giai đoạn áp lực nhất đối với Quý là bốn tháng thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Từ một sinh viên lần đầu tiếp cận nghiên cứu khoa học, cô nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng và hoang mang.

Tuy nhiên, sự đồng hành tận tình của các giảng viên đã giúp Quý vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Đó cũng là lý do Quý luôn nhắc đến lòng biết ơn đối với những người thầy, người cô đã hỗ trợ mình trong suốt quá trình học tập.

Bên cạnh việc học, nữ thủ khoa vẫn dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa. Cô là thành viên đội nhảy của trường, tham gia nhiều chương trình phong trào và hoạt động sinh viên. Theo Quý, thành tích cao không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi niềm vui khác.

Nhận xét về học trò của mình, tiến sĩ Hoàng Thị Thu Trang, Trưởng bộ môn Ngữ học và Văn chương, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết đã đồng hành cùng Quý trong suốt quá trình học tập với vai trò cố vấn học tập, đồng thời trực tiếp giảng dạy ở một số học phần thuộc ngành ngôn ngữ Anh.

Theo tiến sĩ Trang, Quý luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc qua từng năm học, đạt kết quả cao ở các học phần và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nữ sinh cũng được đánh giá cao bởi thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và luôn thể hiện sự lễ phép, tôn trọng giảng viên.

"Tôi thường xuyên nhận được những phản hồi tích cực từ các thầy cô về tinh thần học tập cũng như thái độ của Quý trong lớp học. Em luôn chủ động, trách nhiệm và có ý thức vươn lên trong học tập", tiến sĩ Trang chia sẻ.

Theo tiến sĩ Trang, danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp mà Quý đạt được là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt chặng đường đại học.