Tưng bừng lễ hội, Toyota tung ưu đãi tiết kiệm hơn 150 triệu đồng khi mua xe

Nhằm tiếp thêm động lực cho khách hàng, Toyota triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11. Hỗ trợ lên đến 100% thuế trước bạ cho khách hàng mua Camry, Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, giúp tiết kiệm đến 153 triệu đồng. Ưu đãi 50% thuế trước bạ tiếp tục áp dụng cho Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux. Bên cạnh đó, quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng được dành tặng cho khách hàng mua BMPV, Yaris Cross và Corolla Cross bản xăng.

Công ty Tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu cho tất cả các mẫu xe Hybrid (HEV), chỉ từ 1,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu cho Vios, BMPV, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe mới là Veloz Cross, Avanza Premio, phiên bản HEV của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross tại hệ thống đại lý hoạt động T-Sure sẽ được miễn lãi suất trong vòng 6 tháng đầu.

Lần đầu tiên trong năm 2025, Toyota triển khai chính sách vay trả trước 0 đồng với mức lãi suất chỉ từ 7,99%/năm trong 1 năm đầu, áp dụng với tất cả các mẫu xe Toyota, cho một số đối tượng khách hàng

Các chương trình trên giúp Toyota tiếp cận sâu rộng với đông đảo khách hàng, viết tiếp chuỗi thành tích doanh số ấn tượng hậu kỷ lục 8.000 xe trong tháng 10 vừa qua.