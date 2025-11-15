Từng bước ‘cứng cáp trăm phần’ cho đến góp sức xây dựng quê hương

"Cứng cáp trăm phần" được vun đắp từ những điều giản dị mỗi ngày

Sức khỏe không chỉ là thể chất, mà còn là tinh thần vững vàng, sự tự tin và ý chí vượt qua thử thách. "Cứng cáp trăm phần" là khi ta đủ khỏe để theo đuổi điều mình tin tưởng để sống có ích, và đủ tích cực để lan tỏa năng lượng tốt đến những người xung quanh. Từng bước nhỏ ấy, khi cộng lại, sẽ tạo nên những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và quê hương.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, lòng yêu nước đã luôn chảy tràn trong huyết quản của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong những thời khắc lịch sử, mà còn trong từng khoảnh khắc đời thường: Khi người Việt đối mặt khó khăn bằng sự kiên cường, lạc quan và sẵn sàng sẻ chia. "Cứng cáp trăm phần" không chỉ mang đến sức mạnh thể chất mà còn là nền tảng để những người trẻ có thêm tự tin cho chính mình trong hành trình cống hiến, dựng xây đất nước.

Cứng cáp trăm phần không chỉ là nhân tố để người trẻ tự tin phát triển bản thân mà còn là tiền đề để người trẻ cống hiến, xây dựng quê hương (Cảnh quay trong chương trình "Chiến Sĩ Quả Cảm")

Từ chương trình thực tế đến truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân

"Chiến sĩ Quả cảm" là một chương trình thực tế mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống của những chiến sĩ Công an Nhân dân – những người đang âm thầm giữ gìn bình yên cho cộng đồng. Thông qua hành trình nhập vai của các nghệ sĩ, khán giả có dịp hiểu hơn về những thử thách mà người chiến sĩ phải đối mặt mỗi ngày, cũng như tinh thần trách nhiệm mà họ mang theo khi khoác lên mình bộ quân phục.

Không chỉ dừng lại ở những thước phim truyền hình, chương trình còn góp phần truyền cảm hứng để mỗi người - đặc biệt là thế hệ trẻ - nhận ra rằng: Yêu nước không nhất thiết phải là những hành động lớn lao. Đôi khi, chỉ cần sống khỏe, sống có ích và lan tỏa điều tích cực quanh mình, cũng là một cách để đóng góp cho quê hương

Bởi khi mỗi cá nhân biết chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần "cứng cáp trăm phần", họ sẽ có thêm năng lượng để sống tích cực, tự tin và đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng của mình.

"Chiến Sĩ Quả Cảm" mang đến một góc nhìn chân thật về cuộc sống của người chiến sĩ, đồng thời cho thấy bản lĩnh kiên cường của những người hùng thầm lặng (Cảnh quay trong chương trình "Chiến Sĩ Quả Cảm")

Fami Canxi tiếp sức hành trình "cứng cáp trăm phần" cho người trẻ mỗi ngày!

Là thương hiệu đồng hành cùng chương trình "Chiến sĩ Quả cảm", Fami Canxi mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe - "Cứng cáp trăm phần, cân bằng cuộc sống" - đến với cộng đồng. Với công thức bổ sung canxi có nguồn gốc từ tảo biển, kết hợp kẽm, vitamin D3 và các dưỡng chất thiết yếu, sữa đậu nành Fami Canxi giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe vận động và duy trì tinh thần tích cực, để người trẻ luôn vững vàng trước nhịp sống hiện đại.

Tin rằng, khi cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vững vàng, mỗi người sẽ có thêm động lực để theo đuổi điều mình tin tưởng, vượt qua áp lực và lan tỏa những điều tốt đẹp quanh mình.

Fami Canxi đồng hành cùng người Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe và cứng cáp hơn mỗi ngày (Cảnh quay trong chương trình "Chiến Sĩ Quả Cảm")

Từ những người lính nơi tuyến đầu, đến những người trẻ đang từng bước theo đuổi ước mơ, hay những người dân bình dị sống khỏe, lạc quan mỗi ngày - tất cả đều đang góp phần làm nên một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững. Trên hành trình ấy, Fami Canxi tự hào được đồng hành, tiếp thêm nguồn dinh dưỡng lành mạnh để mỗi người thêm "cứng cáp trăm phần", sống khỏe, sống tự tin và đóng góp cho quê hương từ những điều giản dị nhất.

Fami Canxi – Cứng cáp trăm phần, cân bằng cuộc sống!

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại https://vinasoy.com/nhan-hieu/sua-dau-nanh-fami/san-pham/fami-canxi