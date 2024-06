Từng bước mở rộng không gian du lịch tại Hội An

Hội An, thành phố di sản với lợi thế vàng du lịch

Nhắc đến Hội An, du khách luôn nhớ về một đô thị cổ kính với kiến trúc độc bản, không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Bởi thế Tạp chí Architectural Digest vừa bình chọn đường Trần Phú (Hội An) vào top những con đường đẹp nhất thế giới với đánh giá rất cao: "Đây là chốn trải nghiệm tuyệt vời, đưa chúng ta trở về quá khứ nhiều thế kỷ trước, với hàng quán, di sản nằm ở hai bên đường…".

Với bề dày hơn 400 năm, Hội An không chỉ giữ nguyên vẹn đường nét một cảng thị sầm uất mà còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, có sức hút đặc biệt, như ẩm thực mang đậm phong vị địa phương với cao lầu, mì Quảng, cơm gà, bánh mì, bánh đập… hay những chốn nghỉ dưỡng với bãi biển hoang sơ, trong lành, nước biển xanh ngắt, nắng vàng quanh năm.

Đặc biệt, Hội An còn mở ra một thiên đường trải nghiệm với hơn 50 làng nghề truyền thống, tạo nên giá trị di sản phi vật thể vô giá. Cùng với đó, hệ sinh thái đa dạng với rừng dừa Bảy Mẫu, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm... mở ra tiềm năng khai thác du lịch sinh thái bền vững.

Những giá trị này mang đến cho Hội An sức hút mạnh mẽ, luôn là điểm đến "top-of-mind" với du khách trong và ngoài nước. Năm 2023, Hội An đón 4 triệu lượt khách, tăng 99,79% so với cùng kỳ 2022, trong đó khách quốc tế đạt 3 triệu lượt, tăng 327,63% so với cùng kỳ.

Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã đưa Hội An vào top 3 điểm đến ở Việt Nam được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất. Đồng thời theo ứng dụng đặt phòng trực tuyến Booking.com, Hội An cũng nằm trong top 10 điểm đến được khách nội địa tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2024.

TP.Hội An hướng đến phát triển thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

Sở hữu tất cả những lợi thế vàng của một điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, tỉnh Quảng Nam sớm xác định xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, hướng đến xác lập vai trò động lực trong phát triển du lịch - dịch vụ của khu vực duyên hải miền Trung và cả nước.

Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới, TP.Hội An cần thích ứng với bối cảnh đương đại, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn văn hóa, nguồn vốn con người và các nguồn tài nguyên khác của thành phố để đa dạng sản phẩm và phát triển không gian du lịch, không chỉ bó hẹp ở khu vực phố cổ, từ đó nâng cao năng lực cung ứng và phục vụ đa dạng nguồn khách.

Hoian Legacity - Phố hội đương đại của miền di sản

Toạ lạc tại trung tâm TP.Hội An, Hoian Legacity là dự án tiên phong phát triển song song sứ mệnh bảo tồn di sản văn hóa của phố Hội cùng tầm nhìn mở rộng không gian và khái niệm du lịch truyền thống của nơi đây.

Nhờ sở hữu vị trí hiếm có bậc nhất, Hoian Legacity được xem như phố cổ mở rộng tại TP.Hội An. Từ tâm điểm dự án, du khách dễ dàng nhanh chóng kết nối đến các điểm đến du lịch, như chỉ với 5 phút đến phố cổ Hội An với nhiều điểm tham quan như làng lụa, làng gốm Thanh Hà, 15 phút đến biển An Bàng, biển Hà My, 20 phút đến rừng dừa Bảy Mẫu, 40 phút về sân bay Đà Nẵng và 60 phút đến Thánh địa Mỹ Sơn.

Đặc biệt, khu đô thị tọa lạc ngay cửa ngõ phía tây bắc của TP.Hội An, nằm giữa tâm điểm kết nối 3 tuyến đường chính vào phố cổ (Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành - Điện Biên Phủ), Hoian Legacity hứa hẹn sẽ là nơi đón đầu lượng du khách di chuyển từ TP.Đà Nẵng.

Vẻ đẹp của Hội An không chỉ nằm trong khu vực phố cổ. Với nền tảng hạ tầng kết nối thuận tiện cùng hệ tiện ích sinh sống và giải trí đa dạng, Hoian Legacity thật sự đánh thức tiềm năng khu vực liền kề phố cổ. Giờ đây, đến với Hội An, du khách có thêm không gian trải nghiệm du lịch mới mẻ, đặc sắc tại Hoian Legacity - tâm điểm kết nối mới.

Phối cảnh khu phố giải trí 24/7 đầu tiên tại Hội An

Ngoài ra, Hoian Legacity còn sở hữu quy mô lớn bậc nhất thành phố, mang đến hệ tiện ích tầm cỡ được đầu tư bài bản. Các công viên, quảng trường sự kiện, sân chơi thể thao… mang đến cho cư dân không gian sống thoáng đãng, dễ chịu. Hàng loạt tiện ích giải trí tầm cỡ với trung tâm thương mại 10 tầng và khu phố đêm 24/7 với không gian ẩm thực, giải trí đa dạng, bất tận cho du khách.

Vừa kế thừa nét kiến trúc tinh tế đặc trưng của nhà cổ Hội An và di sản văn hóa Chămpa, vừa sở hữu khu phố giải trí 24/7 đầu tiên tại Hội An, Hoian Legacity giữ chân du khách nhờ thiết kế truyền thống ấn tượng. Đồng thời khai mở hình ảnh về một Hội An nhẹ nhàng đậm bản sắc, ngày càng sôi động, hội nhập và thu hút hơn trong lòng du khách.

Từ tọa độ tâm điểm kết nối, Hoian Legacity là mảnh ghép tiên phong, hoàn hảo để mở rộng không gian du lịch truyền thống của đô thị cổ Hội An. Với di sản văn hóa và các tài nguyên du lịch dồi dào, TP.Hội An đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với du khách và đang dần chuyển mình, hướng đến đa dạng sản phẩm du lịch, xác lập vai trò động lực trong phát triển du lịch - dịch vụ của khu vực duyên hải miền Trung, sẵn sàng vươn tầm ra khu vực.