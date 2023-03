Từng có kế hoạch về trò chơi Gears of War góc nhìn thứ nhất

Theo Neowin, Epic Games đã từng phát triển ba trò chơi đầu tiên trong loạt game bắn súng khoa học viễn tưởng góc nhìn thứ ba Gears of War nổi tiếng trên Xbox và PC. Tuy nhiên, nhà thiết kế chính Cliff Bleszinski của trò chơi gần đây đã nói rằng Epic từng có kế hoạch về một thay đổi lớn với phần thứ tư của trò chơi.

Trong một phát biểu trên podcast XboxEra, Bleszinski đã nói: "Vâng, có thể rằng tôi thực sự muốn xem xét việc trải nghiệm Gears of War ở góc nhìn thứ nhất. Bạn có thể tưởng tượng việc sử dụng cưa máy Locust ở góc nhìn thứ nhất không?".

Nhưng mọi chuyện đã không đi đúng dự kiến, Epic Games đã quyết định bán nhượng quyền cho Microsoft vào năm 2014. Công ty tiếp quản Gears of War đã thành lập một studio phát triển trò chơi khác có tên The Coalition, nhằm mục đích phát hành các trò chơi mới trong loạt game ăn khách. Gears 4 được ra mắt vào năm 2016, tiếp theo là Gears 5 vào năm 2019. Hiện The Coalition được cho là đang làm việc trên Gears 6 với ngày phát hành chưa xác định.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên podcast, Bleszinski nói rằng khi Microsoft mua lại nhượng quyền, ông nói rằng người đứng đầu Xbox Phil Spencer muốn đưa loạt game Gears of War trở lại chủ đề kinh dị khoa học viễn tưởng ban đầu.

Bleszinski đã rời Epic Games vào năm 2012 và sau đó rời bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp trò chơi sau sự thất bại của studio Boss Key Productions.