Tùng Dương đu dây, hát nhạc remix

Tùng Dương khiến khán giả bất ngờ khi vừa đu dây xuống sân khấu vừa hát Ảnh: Cao Thiên Sinh

Giữ vai trò mở màn Her Concert diễn ra tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) tối 7.3, Tùng Dương khiến hàng ngàn khán giả bất ngờ khi anh đu dây xuống sân khấu trong hai ca khúc Mang thai và Cánh chim phượng hoàng. Sự dàn dựng công phu cùng phong thái trình diễn đầy năng lượng khiến khán giả bùng nổ.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục mang đến tiết mục Tái sinh, ca khúc do Tăng Duy Tân sáng tác riêng cho mình. Bản phối được làm mới với tiết tấu dồn dập, trẻ trung, khác biệt so với phong cách quen thuộc của Tùng Dương trước đây. Khi khán giả đồng loạt đứng dậy hát theo, không khí cuồng nhiệt khiến nhà thi đấu như vỡ òa.

Tái sinh vốn được viết dựa trên cảm hứng từ chuyện tình của Tùng Dương và vợ. Tuy nhiên, đằng sau ca khúc này còn là tham vọng lớn hơn: kết nối với khán giả trẻ. Khi ngỏ lời nhờ em họ viết nhạc cho mình, nam ca sĩ đã ấp ủ mong muốn có một bản hit đủ sức lan tỏa trên mạng xã hội. Kết quả vượt ngoài mong đợi khi ca khúc nhanh chóng viral trên nhiều nền tảng, giúp cái tên Tùng Dương trở nên gần gũi hơn với thế hệ Gen Z.

Màn trình diễn ca khúc Tái sinh khiến hàng nghìn khán giả trẻ đồng loạt hát theo Ảnh: Cao Thiên Sinh

Trong đêm diễn, nam ca sĩ tiếp tục gây bất ngờ khi mạnh dạn cover hàng loạt ca khúc đang được giới trẻ yêu thích gồm bản ballad E là không thể, Thiệp hồng sai tên. Những lựa chọn này cho thấy Tùng Dương đang chủ động mở rộng giới hạn âm nhạc của mình. Không còn bó buộc trong những tác phẩm mang màu sắc hàn lâm, anh mạnh dạn tiếp cận các bản hit nhạc trẻ nhưng vẫn giữ được cá tính riêng.

Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát, Tùng Dương còn khiến khán giả thích thú bởi sự hài hước khi nhận mình là "ca sĩ trẻ nhất chương trình", thậm chí còn "trẻ hơn" cả Quân A.P, Bùi Trường Linh hay Bùi Công Nam. Khi giao lưu hát chay với khán giả, anh cũng chọn những ca khúc đang được giới trẻ yêu thích như Ai chung tình được mãi hay Ngày mai người ta lấy chồng, khiến khán phòng càng thêm sôi động.

Tùng Dương bùng nổ sân khấu với phiên bản remix của Ngày chưa giông bão Ảnh: Cao Thiên Sinh

Khoảnh khắc bùng nổ nhất của đêm diễn có lẽ là khi nam ca sĩ thể hiện Ngày chưa giông bão. Khác với những lần trình diễn trước, lần này ca khúc được phối lại theo phong cách remix đầy sôi động. Trước khi cất giọng, Tùng Dương hài hước nói với khán giả: "Ai bảo Tùng Dương không thể hát nhạc remix?". Sau đó, anh vừa hát vừa nhảy trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Sau màn trình diễn bùng nổ, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ một kế hoạch lớn: nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả trẻ, anh có thể tổ chức một liveshow tại sân vận động vào cuối năm nay. Không chỉ tỏa sáng trong các tiết mục solo, Tùng Dương còn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi kết hợp cùng đồng nghiệp. Anh song ca You Raise Me Up với Quốc Thiên, tạo nên màn hòa giọng đầy cảm xúc. Sau đó, họ tiếp tục kết hợp trong liên khúc Giấc mơ của mẹ - Mẹ yêu con cùng Bùi Công Nam. Sự giao thoa giữa nhạc trẻ và giai điệu quen thuộc khiến khán giả thích thú hát theo.

Tùng Dương song ca cùng Quốc Thiên và Bùi Công Nam trong liên khúc về mẹ đầy cảm xúc Ảnh: Cao Thiên Sinh

Chia sẻ về sự thay đổi của mình, Tùng Dương từng nói rằng anh không nghĩ mình đánh mất bản sắc mà chỉ mở rộng góc nhìn. Nếu trước đây anh bước lên sân khấu với tâm thế chinh phục khán giả bằng những ca khúc khó, thì bây giờ anh muốn kết nối cảm xúc với thế hệ Gen Z. Khi nhìn thấy những gương mặt rất trẻ hát theo mình và giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc trên sân khấu, anh cảm thấy như mình chưa bao giờ già đi. Với Tùng Dương, đêm diễn này là dấu hiệu cho thấy tham vọng mới của anh: bước ra khỏi những khuôn khổ cũ để tìm kiếm một hành trình âm nhạc rộng mở hơn.