Tùng Dương sợ chồng Tây của Ngọc Anh 3A ghen

Tùng Dương và Ngọc Anh tình tứ trên sân khấu NVCC

Sau thời gian định cư ở Mỹ và tập trung chăm lo cho gia đình, Ngọc Anh - cựu thành viên tam ca 3A trở lại với hoạt động nghệ thuật và xuất hiện nhiều hơn ở các sân khấu tại Việt Nam. Mới đây, cô vừa tổ chức liveshow Mùa thu giấu em số 2 tại Hà Nội với sự xuất hiện của những khách mời như Tùng Dương, Tấn Minh...

Theo đó, Ngọc Anh có màn song ca bùng nổ với Tùng Dương trong ca khúc ngoại Still Loving You và I Will Always Love You. Cả hai khiến người xem trầm trồ vì khoe chất giọng nội lực và giàu cảm xúc. Nói về điều này, cựu thành viên tam ca 3A cho biết: "Nghệ sĩ trình diễn thì tất nhiên cần dữ dội lắm chứ, sợ nhất là không có đủ năng lượng để dữ dội một cách thật sự chuyên nghiệp".

Ngọc Anh hạnh phúc khi được ông xã ngoại quốc ủng hộ trên con đường ca hát NVCC

Ngoài ra, Tùng Dương và Ngọc Anh không ngại dành cho nhau những cử chỉ cũng như ánh mắt tình tứ để thể hiện đúng với tinh thần của bài hát. Tuy nhiên, sau đó giọng Chiếc khăn Piêu không quên gọi nữ đồng nghiệp là "sister" (chị) vì anh sợ chồng Tây của đàn chị ghen và hiểu lầm. Dù Tùng Dương và Ngọc Anh được xem là cặp đôi đẹp nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè cả hai dành cho nhau. Trước đó, khi chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ sinh năm 1983 tiết lộ anh ít khi nhận lời làm khách mời ở các show diễn của những ca sĩ khác, tuy nhiên, khi Ngọc Anh ngỏ lời là anh lập tức đồng ý vì trân trọng tài năng của đàn chị.

Trong chương trình còn có sự tham dự của ông xã ca sĩ Ngọc Anh. Kể từ khi biết vợ đam mê âm nhạc, chồng ngoại quốc của nữ ca sĩ luôn ủng hộ cô. Cựu thành viên tam ca 3A kể thời điểm mới quen nhau, chồng ngoại quốc dường như chưa biết cô là một nghệ sĩ. Thậm chí mỗi lần thấy vợ đi hát, anh còn khuyên Ngọc Anh ở nhà nghỉ ngơi. Sau này, khi nhìn thấy đam mê của giọng ca Mùa thu giấu em, bạn đời hết mực ủng hộ. "Anh ấy nói lấy được tôi đã may mắn rồi, lại còn may mắn hơn khi tôi là một ca sĩ", cô tiết lộ.