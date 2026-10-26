Tùng Dương tiết lộ mối quan hệ với 'nhạc sĩ tỉ view' Nguyễn Văn Chung

Từ những màn “cà khịa” vui vẻ trên mạng xã hội đến sự đồng hành trong âm nhạc, tình bạn giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung sẽ có thêm một dấu mốc đáng chú ý. Theo tiết lộ của ê kíp, cả hai sẽ hội ngộ trên sân Mỹ Đình trong chương Cội nguồn - Di sản với những sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước.

Từ màn 'cà khịa' đến sự kết hợp trên sân khấu lớn

Sự kết hợp giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung trong live concert khiến khán giả tò mò Ảnh: BTC

Mối duyên để có một tình bạn đặc biệt giữa Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương bắt nguồn từ bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình khi nam ca sĩ hát trong "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim. Gần đây nhất, Tùng Dương thể hiện ca khúc Khát vọng vinh quang của người bạn thân thiết tại trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, cả hai sự kiện này đều diễn ra ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) nên khi quyết định tổ chức live concert cá nhân tại đây, Tùng Dương cho rằng “không thể nào thiếu Nguyễn Văn Chung”.

“Có một điều rất thú vị là trong dịp đại lễ, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc”, nam ca sĩ 8X bộc bạch.

Cũng theo Tùng Dương, ban đầu anh dự định giữ kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên sau đó, nam ca sĩ quyết định công bố thông tin này sớm hơn với mong muốn chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng người bạn thân thiết trong một cột mốc âm nhạc đáng nhớ. Với anh, sự góp mặt của tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính riêng, cùng chung tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam.

Nguyên tắc tình bạn giữa Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung

Theo ê kíp, live concert của Tùng Dương chính thức mở bán vé từ 12 giờ ngày 28.10 Ảnh: BTC

Ngoài đời, Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung còn có một điểm chung khá thú vị là cùng sinh năm 1983. Nếu Tùng Dương nổi tiếng với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ thì Nguyễn Văn Chung lại được đông đảo công chúng biết đến qua các sáng tác có giai điệu gần gũi, giàu tính tự sự và khả năng kết nối với nhiều thế hệ khán giả. Song sự khác biệt trong phong cách âm nhạc không tạo nên khoảng cách, trái lại còn là nguồn cảm hứng cho những màn trêu đùa dí dỏm giữa hai người bạn.

Như chia sẻ của Tùng Dương, cả hai thường xuyên trêu chọc, bắt bẻ nhau trên mạng xã hội. Song đằng sau những màn đối đáp đó là sự chân thành, vui vẻ, tôn trọng và tin tưởng dành cho nhau. Chính sự gần gũi này khiến nam ca sĩ mong muốn cuộc hội ngộ tại Bay về phía mặt trời mang tinh thần tự nhiên, thoải mái, thay vì chỉ là một màn kết hợp được sắp đặt theo khuôn mẫu.

“Hy vọng rằng cả hai sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thật đặc biệt, vừa sâu lắng, xúc động, vừa có chút hài hước, tinh nghịch đúng như tình bạn của chúng tôi ngoài đời. Còn Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện ở vai trò gì thì tôi sẽ bí mật để dành sự bất ngờ với khán giả”, nam ca sĩ 8X úp mở.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ hào hứng cho biết luôn sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong live concert đánh dấu một chặng đường quan trọng của nam ca sĩ. Với anh, được góp mặt trong một dấu mốc quan trọng của bạn mình là điều đáng quý, còn việc đảm nhận vai trò nào không phải điều anh đặt nặng. Nguyễn Văn Chung tuyên bố, Tùng Dương mong muốn anh tham gia ở vị trí nào, anh cũng vui vẻ nhận lời và hết lòng hỗ trợ.