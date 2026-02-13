Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Tùng Dương: Tôi vẫn còn rất trẻ và thanh xuân vẫn bất tận

Minh Hy
13/02/2026 17:15 GMT+7

Theo Tùng Dương, sang năm Bính Ngọ âm nhạc của anh có nhiều thay đổi so trước đây, trẻ trung và nhiều năng lượng hơn. Anh khẳng định mình vẫn còn trẻ để cống hiến cho âm nhạc Việt Nam.

Tùng Dương luôn ưu tiên cho gia đình

Năm vừa qua, Tùng Dương nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ nhờ ca khúc Tái sinh. Bản hit này của anh "phủ sóng" khắp các nền tảng nhạc số, mạng xã hội và vào Top 10 Ca khúc được yêu thích nhất tại giải thưởng Làn sóng xanh 2025. Bên cạnh đó, Tùng Dương còn đoạt giải thưởng International Special Awards tại lễ trao giải quốc tế Music Awards Japan 2025.

Tùng Dương: 'Tôi vẫn còn rất trẻ và thanh xuân vẫn bất tận' - Ảnh 1.

Tùng Dương kỳ vọng những kế hoạch mà anh dự định trong năm Bính Ngọ đều được thực hiện suôn sẻ

Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Tùng Dương cho biết bản thân rất xúc động vì là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi được vinh danh tại giải thưởng này. Tuy nhiên, đối với giọng ca Tái sinh điều khiến anh tự hào không chỉ là thành tích mà còn là việc anh vẫn giữ được sự nghiêm túc, đam mê và sáng tạo âm nhạc. 

Vào những ngày cuối năm, Tùng Dương có dịp nhìn lại hành trình của mình và cảm thấy biết ơn vì đã không ngừng nỗ lực cho đam mê nghệ thuật. Trong dịp Tết Bính Ngọ, giọng Chiếc khăn piêu vẫn biểu diễn ở sự kiện đón giao thừa để mang lời ca tiếng hát đến với khán giả. Sau đó, nam ca sĩ 8X trở về nhà đi hái lộc cùng gia đình. Ở độ tuổi 43, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tận hưởng một mùa tết trọn vẹn, ấm áp bên cạnh những người mình yêu thương.

"Gia đình luôn là ưu tiên của tôi. Nếu có biểu diễn, tôi xem đó là niềm vui đầu năm, sứ mệnh ca hát của người nghệ sĩ, còn phần lớn thời gian vẫn dành cho người thân. Gia đình là nơi giúp tôi trở về đúng vai trò của một người bình thường. Là động lực giúp tôi thăng hoa về mọi mặt", Tùng Dương tâm sự.

Tùng Dương: 'Tôi vẫn còn rất trẻ và thanh xuân vẫn bất tận' - Ảnh 2.

Ánh mắt và sự lắng nghe của khán giả chính là động lực để Tùng Dương cống hiến hết mình cho âm nhạc

Ảnh: NVCC

Không áp lực vì sự khác biệt

Theo Tùng Dương, thị trường âm nhạc Việt Nam những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ. Các nghệ sĩ ngày càng sáng tạo, cố gắng để nhạc Việt tiệm cận với thế giới. Đối với nam ca sĩ 8X, đây là một tín hiệu tích cực. Trong đó, sự khác biệt của nghệ sĩ là bản sắc riêng khiến mình trở nên nổi bật hơn. Vì thế, chủ nhân hit Một vòng Việt Nam chưa bao giờ áp lực khi được nhận xét là người có phong cách âm nhạc độc lạ.

Anh nói: "Sự khác biệt là cá tính riêng của tôi nên nó được thể hiện tự nhiên, chưa bao giờ tôi gượng ép điều đó, vì vậy tôi chẳng thấy áp lực gì. Trái lại, tôi còn có thể tung tẩy và tự do bay lượn trong không gian của mình. Với tôi, sự thành công trong âm nhạc được đo bằng quyết liệt, gan dạ và đam mê sáng tạo. Lúc bạn cảm thấy chán nản với chính mình thì đó là thời điểm mình cần thay đổi. Năm mới sẽ là một bước ngoặt thay đổi của tôi, năng lượng và chất nhạc của tôi cũng trẻ trung hơn. Tôi vẫn còn rất trẻ và thanh xuân vẫn bất tận".

