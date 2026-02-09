Từng ngang hàng Dương Mịch, mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sụp đổ vì scandal ảnh nóng

Giả Thanh từng gây tiếng vang lớn với vai Diễm Thái công chúa trong bộ phim Bát tiên toàn truyện (2008), A Kha nghịch ngợm trong Lộc đỉnh ký (2014) hay Cơ Dao Hoa thông minh trong Thiếu niên tứ đại danh bổ... Vẻ đẹp động lòng người, ánh mắt có hồn cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Thời điểm đó, Giả Thanh được đánh giá không hề thua kém các diễn viên cùng thế hệ như Dương Mịch hay Lưu Thi Thi, thậm chí được giới chuyên môn nhận định có tiềm năng đi đường dài.

Từ ngôi sao triển vọng đến thực tại sa sút

Sau thành công ban đầu, Giả Thanh liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình. Cô thể hiện sự đa dạng khi vào vai nữ xạ thủ trong Chiến hỏa trung thanh xuân, rồi tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhận cùng lúc hai vai A Châu và A Tử trong Thiên long bát bộ (2013). Sự đối lập tính cách giữa hai nhân vật được cô xử lý khéo léo, cho thấy năng lực diễn xuất "không phải dạng vừa".

Giả Thanh thời kỳ đỉnh cao với vai diễn A Châu trong Thiên long bát bộ (2013) Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Giả Thanh dần bị cuốn vào những lùm xùm ngoài chuyên môn. Từ khoảng năm 2014, tên tuổi của cô liên tục xuất hiện trên các mặt báo giải trí vì đời sống cá nhân phức tạp. Một trong những sự việc gây tranh cãi nhất là câu chuyện tặng quà sinh nhật phản cảm cho đạo diễn, khiến hình ảnh chuyên nghiệp của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt giới chuyên môn.

Dù từng được so sánh với Dương Mịch, nhưng những lùm xùm đời tư đã khiến Giả Thanh dần đánh mất vị thế trong giới giải trí Ảnh: Sohu

Không lâu sau đó, nữ diễn viên tiếp tục vướng vào loạt tin đồn tình cảm với các doanh nhân giàu có. Những mối quan hệ này không chỉ khiến dư luận bàn tán mà còn kéo theo các tranh cãi công khai trên mạng xã hội, trong đó có việc bị doanh nhân Vương Tư Thông trực tiếp chỉ trích. Hình ảnh cá nhân của Giả Thanh vì thế ngày càng xấu đi, gắn liền với thị phi nhiều hơn là tác phẩm nghệ thuật.

Sau những bước trượt dài, người hâm mộ chỉ nhớ tới Giả Thanh qua những bộ ảnh gợi cảm cùng scandal bị tố làm "gái bao" Ảnh: Sohu

Không những vậy, các đoạn video ghi lại cảnh cô cãi vã với bạn trai trong bãi đỗ xe, cùng những nghi vấn liên quan đến chuyện tình cảm chồng chéo cũng khiến nữ diễn viên "lao đao". Dù Giả Thanh nhiều lần lên tiếng phủ nhận hoặc giải thích, công chúng vẫn tỏ ra hoài nghi, còn giới sản xuất thì dần dè dặt khi nhắc đến tên cô.

Đỉnh điểm là vào năm 2015, scandal ảnh nóng bị phát tán trên mạng xã hội đã khiến sự nghiệp của mỹ nữ sinh năm 1986 rơi vào vực thẳm. Loạt ảnh nhạy cảm khiến cô vướng nghi án tham gia đường dây làm "gái bao" cho các đại gia. Tuy nhiên, sự việc sau đó bị quên lãng vì không có đủ chứng cứ.

Năm 2021, Giả Thanh tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng với hy vọng tìm lại ánh hào quang. Tuy nhiên, màn thể hiện thiếu thuyết phục, thái độ bị cho là chưa nghiêm túc cùng năng lực trình diễn mờ nhạt khiến cô tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích. Nỗ lực trở lại của nữ diễn viên vì thế không mang lại kết quả như mong đợi.

Hình ảnh của "mỹ nhân phim cổ trang" trong một sự kiện mới nhất hồi cuối tháng 12.2025 Ảnh: Weibo Giả Thanh

Hiện tại, Giả Thanh chỉ còn xuất hiện rải rác trong một số dự án nhỏ hoặc các sự kiện thương mại quy mô hạn chế. Những hình ảnh gần đây cho thấy cô biểu diễn tại các sân khấu địa phương với lượng khán giả thưa thớt, trái ngược hoàn toàn với thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.

Ở tuổi 40, độ tuổi được xem là chín muồi về kinh nghiệm với một nữ diễn viên, Giả Thanh lại phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã của showbiz. Từ một gương mặt được kỳ vọng, cô dần bị ngành công nghiệp giải trí bỏ lại phía sau vì những lựa chọn sai lầm trong đời sống cá nhân.

Một đạo diễn từng hợp tác với Giả Thanh khi được hỏi về cô đã không giấu được sự tiếc nuối, cho rằng nữ diễn viên hoàn toàn có thể đi xa hơn. Câu chuyện của Giả Thanh được xem là lời cảnh tỉnh rõ ràng về cái giá của việc đánh đổi hình ảnh và chuyên môn để chạy theo con đường ngắn hạn trong giới giải trí khắc nghiệt.