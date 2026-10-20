Từng rời sân khấu vì gia đình, nghệ sĩ cải lương Thanh Ngọc giờ ra sao?

Nghệ sĩ Thanh Ngọc thẳng thắn thừa nhận bản thân có một chút “tham lam” khi muốn vừa được nghề chọn, vừa nhất quyết phải giữ lấy nghề. Sinh ra trong một gia đình có đến 4 đời làm nghệ thuật, từ bé cô đã bộc lộ niềm đam mê dành cho sân khấu. Tuy nhiên, bệ phóng gia đình mang đến lợi thế bao nhiêu thì cũng đi kèm với áp lực bấy nhiêu.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX





Góc khuất phía sau hành trình theo nghề của Thanh Ngọc

Để bám trụ với nghề, khó khăn lớn nhất mà cô phải đối mặt, cũng như bao nghệ sĩ khác, chính là bài toán kinh tế. Thế nhưng, thay vì chán nản hay bỏ cuộc khi thù lao bấp bênh, Thanh Ngọc lại chọn cách thích nghi đầy bản lĩnh.

Cô nói: “Hôm nay mình làm được 10 thì mình phải gói ghém làm sao, ăn ít lại, dùng ít lại, ngày mai mình sẽ làm được 20. Mình tự gói ghém trong cuộc sống để luôn luôn giữ nghề. Kinh tế có thể làm mình dễ bị xao động, nhưng Thanh Ngọc không bao giờ vì làm ít quá mà chán nản”. Chính sự lạc quan và tư tưởng vững vàng ấy đã giúp nữ nghệ sĩ đi qua những tháng ngày gian khó để sống trọn vẹn với từng vai diễn, dù là những vai nhỏ nhất.

Với Thanh Ngọc, mỗi lần bước lên sân khấu là một lần bước vào "thiên đường". Thế nhưng, thiên đường ấy đôi khi cũng có những cơn giông bão. Cô ngậm ngùi thừa nhận không phải lúc nào mình cũng nhận được 100% sự yêu thương. “100 người thì cũng phải có một, hai người tự nhiên chướng, đang hát là la, quát. Lúc đó đúng là rất buồn”, em gái nghệ sĩ Thanh Hằng bộc bạch.

Ngoài hoạt động ở sân khấu cải lương, nghệ sĩ Thanh Ngọc còn hoạt động trong vai trò diễn viên, tham gia các dự án phim ảnh Ảnh: NSX

Nhưng thay vì để nỗi buồn nuốt chửng hay phớt lờ những ý kiến tiêu cực, nghệ sĩ Thanh Ngọc lại biến nó thành bài học để tự soi rọi lại chính mình. “Buồn thì buồn, nhưng trong đêm đó mình phải suy nghĩ lại diễn có tốt chưa. Chẳng hạn như 99 người thương mình mà tại sao có một người không thương mình? Mình phải tự suy nghĩ và tự kiểm tra lại bản thân để làm thế nào tốt hơn. Lấy cái buồn đó để bước tới, tự làm bài học chứ không phải buồn rồi bỏ luôn không làm nữa”.

Trăn trở của Thanh Ngọc

Nhìn lại lứa diễn viên trẻ hiện nay, nghệ sĩ Thanh Ngọc không khỏi trăn trở. Cô nhận thấy nhiều bạn trẻ có điều kiện kinh tế tốt nhưng lại thiếu đi sự kiên trì, chỉ vừa dang nắng dầm mưa hay bị đạo diễn la rầy vài câu đã vội vã muốn bỏ nghề. Bằng kinh nghiệm của người đi trước, em gái Thanh Hằng nhẹ nhàng khuyên nhủ các đàn em: “Nghệ thuật là học mãi. Khi con bị la rầy hay nạt nộ, đó chính là sự dạy dỗ. Đừng nản lòng, nếu đã đam mê thì cứ bước tới”.

Thanh Ngọc trong sitcom Hẻm không tình yêu Ảnh: NSX

Để có được sự kiên định ấy, bản thân Thanh Ngọc cũng từng trải qua những giằng xé nội tâm dữ dội. Cô chia sẻ nhẹ nhàng về một quãng thời gian trong quá khứ, khi người bạn đời không ủng hộ con đường nghệ thuật, thường xuyên ghen tuông và mâu thuẫn khiến bản thân từng quyết định buông bỏ ánh đèn sân khấu để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, nỗi nhớ nghề đã kéo cô trở lại.

Gói gọn hành trình của mình, Thanh Ngọc gọi đó là một chữ “duyên”. Nữ nghệ sĩ lý giải: “Gặp nhau là duyên, làm nghề cũng là duyên. Nhưng quan trọng là mình có biết giữ cái duyên đó cho thật lâu dài và thật đẹp hay không”. Phía sau những phút thăng hoa trên sân khấu, Thanh Ngọc có cuộc sống giản dị, thích đọc sách một mình, yêu cảm giác đạp xe dạo phố, say mê những giai điệu nhạc trữ tình. Cô tự nhận bản thân là người chân thành, yêu thương và thành thật.

Bước qua những câu chuyện làm nghề đầy sâu lắng, diễn viên Thanh Ngọc hào hứng khoe về vai diễn mới nhất của mình - nhân vật bà Lành trong sitcom Hẻm không tình yêu. Dù mang tên Lành nhưng nhân vật này lại có tính cách bộc phát, chát chúa, đòi hỏi nữ nghệ sĩ phải linh hoạt biến hóa qua đủ mọi cung bậc khác nhau trên màn ảnh nhỏ.