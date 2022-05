Tước bằng lái tài xế dừng xe cho khách vứt áo mưa giữa đường phố Phú Quốc

Liên quan đến vụ việc đoàn du khách vứt hàng loạt áo mưa xuống giữa lòng đường tại khu vực Ngã Năm, P.Dương Đông, ngày 24.5, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã mời tài xế lên làm việc và lập biên bản vì lỗi dừng đỗ xe sai quy định.

“Do đoàn khách thực hiện hành vi xả rác bừa bãi đã rời Phú Quốc nên không thể xử lý được vì vậy công an chỉ xử lý tài xế về hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định”, vị lãnh đạo công an nói và cho biết dự kiến sẽ ra quyết định tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế ô tô nói trên và buộc nộp phạt 1,5 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 22.5, một người dân buôn bán tại khu vực Ngã Năm, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc gửi cho Thanh Niên đoạn clip ghi lại hình ảnh một đoàn du khách sau khi bước lên ô tô 16 chỗ đã tháo toàn bộ những chiếc áo mưa bỏ lại giữa lòng đường.





Người dân này cũng đã đăng clip lên Facebook cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có người cho rằng hành vi của những vị khách nói trên rất vô ý thức, trong khi thời gian gần đây, chính quyền địa phương và người dân ra sức xây dựng một hòn đảo Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, để Phú Quốc trở thành một điểm đến lý tưởng của du khách, thì chính những du khách này lại để lại những hình ảnh xấu trên đảo ngọc.

Tại cơ quan công an, tài xế lái xe khách cho biết tên là N.N.S (40 tuổi, ngụ TP.Vị Thanh, Hậu Giang). Theo tài xế S., vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh lái xe đón khách tại khu vực nói trên. Do trời mưa to, đường vắng nên đã dừng xe ngay giữa giao lộ. Có lẽ do ngại làm ướt xe, nên sau khi khoảng 7 người khách lên xe đã tự ý vứt bỏ áo mưa ngay giữa đường phố Phú Quốc. Tài xế S. thừa nhận hành vi dừng xe của mình là vi phạm pháp luật giao thông.