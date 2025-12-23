Tuổi già đau yếu với mong ước căn nhà không dột nát

Bên con mương nhỏ ở một xã ven TP.Cần Thơ, ngôi nhà cũ của cụ Nguyễn Thị Thu (74 tuổi) lặng lẽ chìm trong chiều mưa đến nao lòng. Mái tôn bạc màu vá víu nhiều lần, những mảng tường bong tróc lộ gạch, nền đất sình lầy sau mỗi trận mưa… Gần hai mươi năm trôi qua, căn nhà đã không còn đủ vững để che chở cho tuổi già của người đàn bà neo đơn.

Cụ Nguyễn Thị Thu (74 tuổi) bên căn nhà ven mương dột nát đã gắn bó gần 20 năm; mỗi mùa mưa là chuỗi đêm mất ngủ vì nước tạt, mái dột

Cụ Thu nhớ như in ngày bắt đầu dựng căn nhà này, từ năm 2004. Khi ấy, vợ chồng cụ gom góp từng đồng, xin thêm bà con xóm giềng phụ công để có chỗ che nắng che mưa. Rồi thời gian bào mòn mọi thứ. Chồng mất hơn mười năm trước, con trai lớn đi làm xa, chỉ còn mình cụ quẩn quanh với bếp tro, mảnh vườn nhỏ và những đêm nghe mái tôn rung bần bật trong gió.

"Mưa xuống nước tạt trắng nhà. Mếch mùng mền ướt hết trơn, phải kê thau, xếp đồ lên cao cả đêm, đâu có ngủ được", cụ Thu nói giọng đã mệt, nhưng vẫn rõ từng chữ. Mỗi cơn mưa lớn như thêm một lần thử thách sức chịu đựng của bà lão tuổi gần đất xa trời. Nền nhà hóa sình, mái dột trông thấy rõ lỗ thủng, mỗi cơn gió mạnh thổi qua là mái tôn rung lên, như có thể bật tung bất cứ lúc nào.

Mất chồng sớm, cả tuổi già của cụ gói gọn trong nỗi lo thường ngày. Cụ chỉ có một người con trai là anh Võ Văn Trung. Trước đây, anh lên Bình Dương làm công nhân, mỗi tháng chắt chiu gửi về cho mẹ chút tiền đỡ đần sinh hoạt. Nhưng sau đại dịch Covid-19, mất việc, không trụ lại được nơi đất khách, vợ chồng anh đưa cả con nhỏ về quê nương nhờ căn nhà cũ của mẹ già.

Nền đất sình lầy bên ngoài căn nhà, tường bong tróc, mái tôn thủng lỗ chỗ gần như không còn khả năng che mưa nắng

Từ đó, căn nhà nhỏ vốn đã chật chội nay càng đông người. Ban ngày, vợ chồng anh Trung đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền lo bữa ăn. Những hôm không có việc, anh ở nhà trông con, phụ mẹ dọn dẹp, kê lại mái tôn dột, che tạm những mảng vách hở. Cụ Thu giữ cháu, lo toan cơm nước. "Xưa con trai đi Bình Dương chỉ có mình tôi ở nhà. Giờ tụi nó về hết, có cháu có chắt, tôi ở nhà coi cháu coi chắt chứ biết làm sao", cụ nói.

Tuổi tác cùng bệnh tật khiến từng bước đi của cụ nặng nhọc. Hai đầu gối liên tục đau nhức, mỗi lần đứng lên ngồi xuống là cảm giác kim châm. Nhưng mỗi buổi sáng, cụ vẫn lần mò ra bờ mương nhặt nhạnh ít củi khô, đem về đun bếp. Bữa cơm của gia đình nghèo nhiều khi chỉ có đĩa rau luộc chấm nước mắm. Thịt cá là thứ hiếm hoi, mua được khi con trai lĩnh được tiền công.

Ở tuổi 74, điều cụ ước không phải là sung túc, mà chỉ mong có một chỗ ở vững vàng. "Nhà đổ nát hết rồi, sình lầy quá trời. Già rồi mần được gì nữa đâu. Chỉ mong sửa lại cho tử tế, có cái nhà đàng hoàng mà ở, mừng dữ lắm", cụ nói, giọng trĩu xuống.

Những hoàn cảnh như gia đình cụ Thu không hiếm ở vùng quê miền Tây, khi còn nhiều hoàn cảnh vẫn còn cơ cực, bám trụ trong những mái nhà xập xệ vì không đủ điều kiện sửa sang.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng chính quyền địa phương trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Hiệp Hưng (TP.Cần Thơ)

Lắng nghe câu chuyện của cụ Thu, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Hiệp Hưng (TP.Cần Thơ) với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng. Đây là cam kết vì cộng đồng, để những mái nhà không chỉ che mưa nắng, mà còn ươm mầm hy vọng, tiếp thêm động lực cho những phận đời chông chênh.

Ngày nhận bàn giao căn nhà mới, cụ Thu không giấu được những giọt nước mắt. Cụ già 74 tuổi run run nhìn căn nhà như trong mơ. Từ nay cả gia đình có chỗ trú mưa, có giấc ngủ trọn vẹn, không phải thức trắng nghe gió mưa tạt mái.

Cụ Thu bên căn nhà mới được Vietlott hỗ trợ xây dựng

Không dừng lại ở Cần Thơ, trên phạm vi cả nước, trong năm 2025, Vietlott đã tài trợ xây dựng tổng cộng 127 căn nhà Đại đoàn kết tại nhiều tỉnh, thành phố. Những mái nhà mới ấy không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, mà còn mang ý nghĩa như những "chiếc phao" nâng đỡ cho những phận đời đang chông chênh vì thiếu thốn.