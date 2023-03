Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank

Chương trình được tổ chức tại Trụ sở chính Agribank - 18 Trần Hữu Dực, Hà Nội và kết nối trực tuyến tại 175 điểm cầu trong toàn hệ thống.

Thanh niên Agribank tự hào một hành trình

Giai đoạn 2019-2022 là giai đoạn ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng gặp nhiều khó khăn do phải gánh chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, cùng những biến động khó lường của nền kinh tế. Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong toàn hệ thống cũng chịu nhiều ảnh hưởng, tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank và Đoàn Khối DNTW, với vai trò thủ lĩnh của Đoàn thanh niên Agribank, cùng hạt nhân là các cơ sở đoàn trực thuộc và đoàn thanh niên các chi nhánh trong toàn hệ thống đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò xung kích, là lực lượng nòng cốt, đội quân tiên phong góp sức vào mục tiêu phát triển, ổn định của toàn hệ thống.

Điểm sáng trong hoạt động phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022 của tuổi trẻ Agribank chính là các phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng đảm nhận những phần việc an sinh vì cộng đồng và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tổng số tiền thực hiện an sinh xã hội đạt hơn 10 tỉ đồng; vận động cán bộ đoàn viên thanh niên hiến được 3.000 đơn vị máu, tài trợ hàng chục sân chơi cho các em thiếu nhi; tủ sách cho em; triệu túi an sinh, ATM gạo,… Chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" đến nay đã triển khai tại 61 tỉnh, thành, được chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Các phong trào xây dựng nhà nhân ái cho các đối tượng gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, đồng bào vùng cao; tặng quà cho các chiến sĩ hải đảo với tổng giá trị 2 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ… Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, tuổi trẻ Agribank bên cạnh thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm vì cộng đồng (Ủng hộ để mua máy thở, quyên góp quỹ vác xin…), tuổi trẻ còn công phát huy các ý tưởng sáng tạo phục vụ công tác chuyên môn và cộng đồng như: Máy ATM gạo, ATM Oxy, hệ thống tiếp nhận chứng từ tránh tiếp xúc trực tiếp khách hàng giao dịch tại quầy…Với những đóng góp tích cực, hàng năm, tuổi trẻ Agribank đều được vinh dự nhận được các Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương các tỉnh, thành phố.

Lực lượng thanh niên góp sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank

Trong khuôn khổ hội nghị, với mong muốn được lắng nghe tiếng nói từ thế hệ trẻ, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Phạm Đức Ấn đã gợi mở những vấn đề đặt ra đối với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn phát triển hiện nay của Agribank, khích lệ các bạn đoàn viên, thanh niên chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý tưởng - sáng kiến đối với hoạt động của Agribank.

Đ/c Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đối thoại trực tiếp với các đoàn viên, thanh niên

Với những chia sẻ thân tình, cởi mở, đồng chí Phạm Đức Ấn đề cao văn hóa đối thoại, phản biện để cùng đi tìm "chân lý", tìm ra những điều đúng đắn nhất để cùng nhau sửa đổi, hoàn thiện và phát triển ngày một tốt hơn. Đồng chí mong muốn thế hệ thanh niên Agribank sẽ giữ vững được những giá trị văn hóa nền tảng vốn có của Agribank như hiện nay, đồng thời tiếp thu được những nét văn hóa mới này để phát huy được năng lực của tất cả mọi người. Trong thời đại phát triển công nghệ, muốn xây dựng Agribank phát triển hiện đại và hội nhập, xây dựng ngân hàng số và hay ngân hàng bán lẻ hiện đại, đòi hỏi phải có những con người hiện đại, có tư duy hiện đại và hoạt động hiện đại. Chúng ta cùng nhau xây dựng Agribank phát triển theo hướng bền vững, đồng thời gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Những hạt nhân trong phong trào đoàn

Tại Hội nghị, 35 thanh niên tiên tiến tiêu biểu đã được vinh danh trọng thể. Trong 35 gương thanh niên Agribank tiêu biểu, nhiều bạn trẻ có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian lao động, các bạn là những hạt nhân tham gia tích cực các phong trào thanh niên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tuổi trẻ chung tay xây dựng phát triển; bằng những mô hình, cách làm cụ thể đã lan toả mạnh mẽ, khích lệ lớp lớp thanh niên Agribank tại đơn vị hăng hái thi đua lao động sản xuất.

35 gương mặt đoàn viên, thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2019-2022

Đây là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn thanh niên Agribank cũng đã tổ chức trao thưởng cho 20 đơn vị đã xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi Clip "Tự hào 35 năm Agribank" - một hoạt động hướng tởi kỷ niệm 35 năm Agribank - một hành trình đầy tự hào của lớp lớp thế hệ Agribank.

Trong thời gian 2 ngày diễn ra Hội nghị, các thanh niên tiên tiến còn được tham dự chuỗi các hoạt động về nguồn bao gồm: Lễ dâng hương tại Tuyên Quang; Khởi công xây dựng 2 phòng học tại xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.