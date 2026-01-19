Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Tuổi trẻ Công ty Điện lực Gia Lai thắp sáng đường biên

Nguồn: PC Gia Lai
Nguồn: PC Gia Lai
19/01/2026 08:00 GMT+7

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai vừa thực hiện công trình "Thắp sáng đường biên" tại thôn Đức Hưng, xã Ia Nan. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình tri ân khách hàng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ ngành điện.

Tuổi trẻ Công ty Điện lực Gia Lai thắp sáng đường biên - Ảnh 1.

Đoàn viênm thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại thôn Đức Hưng, xã Ia Nan

Thôn Đức Hưng là địa bàn biên giới, việc đi lại ban đêm của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ khảo sát thực tế, đoàn viên Chi đoàn Đội Quản lý điện Đức Cơ đã thiết kế, trực tiếp thi công hệ thống chiếu sáng công cộng dọc tuyến đường thôn.

Công trình gồm 15 bộ đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí khoảng 16 triệu đồng. Những ngọn đèn mới không chỉ thắp sáng đường làng mà còn mang lại niềm vui, sự yên tâm cho người dân vùng biên.

Ông Ga, Trưởng thôn Đức Hưng, phấn khởi nói: "Có đèn đường, bà con mừng lắm. Từ nay đi lại ban đêm không còn lo lắng, trẻ em đi học cũng an tâm hơn."

Theo ông Trần Minh Phúc - Phó chủ tịch UBND xã Ia Nan, công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt dân sinh mà còn thể hiện sự đồng hành của tuổi trẻ ngành điện với người dân vùng biên, góp phần giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới.

Song song với lắp đặt đèn đường, đoàn viên Đội Quản lý điện Đức Cơ còn đến từng hộ khó khăn để sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt, thay thế thiết bị không an toàn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng chống cháy nổ...


Khám phá thêm chủ đề

Điện lực Gia Lai Năng lượng điện điện lực Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận