Tuổi trẻ Công ty Điện lực Gia Lai thắp sáng đường biên

Đoàn viênm thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại thôn Đức Hưng, xã Ia Nan

Thôn Đức Hưng là địa bàn biên giới, việc đi lại ban đêm của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ khảo sát thực tế, đoàn viên Chi đoàn Đội Quản lý điện Đức Cơ đã thiết kế, trực tiếp thi công hệ thống chiếu sáng công cộng dọc tuyến đường thôn.

Công trình gồm 15 bộ đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí khoảng 16 triệu đồng. Những ngọn đèn mới không chỉ thắp sáng đường làng mà còn mang lại niềm vui, sự yên tâm cho người dân vùng biên.

Ông Ga, Trưởng thôn Đức Hưng, phấn khởi nói: "Có đèn đường, bà con mừng lắm. Từ nay đi lại ban đêm không còn lo lắng, trẻ em đi học cũng an tâm hơn."

Theo ông Trần Minh Phúc - Phó chủ tịch UBND xã Ia Nan, công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt dân sinh mà còn thể hiện sự đồng hành của tuổi trẻ ngành điện với người dân vùng biên, góp phần giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới.

Song song với lắp đặt đèn đường, đoàn viên Đội Quản lý điện Đức Cơ còn đến từng hộ khó khăn để sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt, thay thế thiết bị không an toàn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng chống cháy nổ...



