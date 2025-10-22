Tuổi trẻ Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Đoàn kết - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, tuổi trẻ Điện lực Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai sôi nổi như: Thắp sáng đường quê, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

BCH Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Đặc biệt, đoàn viên công ty đã có 33 sáng kiến được công nhận, 9 sáng kiến đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 14; nhiều ý tưởng sáng tạo được chia sẻ, ứng dụng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Ba năm liền (2022 - 2024), Đoàn công ty dẫn đầu cụm thi đua khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và Đảng ủy Khối vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Quách Phạm Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Bước vào nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu 100% cán bộ đoàn, 95% đoàn viên được học tập nghị quyết, hơn 80% đoàn viên tham gia hiến máu, và thực hiện tối thiểu 30 sáng kiến phục vụ sản xuất - kinh doanh, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.