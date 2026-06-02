Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay xây dựng thành phố đáng sống

Trong Tháng Thanh niên 2026, toàn thành phố đã thu hút hơn 41.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai 167 công trình, phần việc thanh niên, tổ chức 3 đợt ra quân đồng loạt xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; đồng thời xóa 220 điểm đen về môi trường và trồng mới 25.000 cây xanh trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, động viên các bạn đoàn viên, thanh niên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nhấn nổi bật là việc triển khai đồng bộ các công trình, phần việc thanh niên từ cấp thành phố đến cơ sở với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng. Đặc biệt, 100% cơ sở Đoàn đều đảm nhận ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Song song với các hoạt động tình nguyện, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với nhiều kết quả thiết thực. Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn đã chăm lo cho hơn 3.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân.

Công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Hơn 21.500 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp; 10.800 thanh niên được giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, khoảng 200 lượt thanh niên được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ khoảng 30 tỉ đồng. Nhiều chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, hỗ trợ 120 dự án khởi nghiệp phát triển và mở rộng hoạt động.

Anh Lê Công Hùng (thứ 3 từ trái qua) thăm hỏi, động viên lực lượng tình nguyện hỗ trợ tư vấn mùa thi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong. Thành phố đã tổ chức 150 lớp tập huấn về kỹ năng số cho hơn 6.500 lượt đoàn viên, thanh niên; duy trì 108 đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số với trên 1.000 lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực số cho thanh niên mà còn góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý, phong trào "Bình dân học vụ số" đang được triển khai sâu rộng tại nhiều địa phương với sự tham gia tích cực của đoàn viên, sinh viên. Thông qua các hoạt động hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến, lực lượng thanh niên đã góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng, đặc biệt đối với người cao tuổi và người dân ở khu vực khó khăn.

Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm

Anh Lê Công Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ thành phố đã tổ chức hàng chục nghìn hoạt động tình nguyện với hàng triệu lượt đoàn viên tham gia; xây dựng hàng nghìn công trình thanh niên các cấp, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường.

Tuổi trẻ Đà Nẵng mang những phần quà đến với trẻ em vùng cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng, công tác giáo dục lý tưởng sống, đạo đức cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được triển khai hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để người trẻ phát triển toàn diện.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho hay, những năm qua, tuổi trẻ Đà Nẵng đã và đang khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh đến chuyển đổi số, an sinh xã hội và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, văn minh và đáng sống.

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng vượt nước lũ mang quà vào cho người dân bị cô lập ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Tuổi trẻ thành phố luôn phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần trở thành một hạt nhân tích cực góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển và đáng sống hơn", anh Lê Công Hùng nói.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I diễn ra ngày 30.5, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhấn mạnh rằng sự cộng hưởng giữa sức trẻ của thanh niên với tính hiện đại, năng động của Đà Nẵng cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử và truyền thống xứ Quảng đã tạo nên nguồn lực mới cho phong trào thanh niên thành phố.

Ông Lê Trí Thanh đề nghị các cấp Hội, Đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào tình nguyện theo hướng chuyên sâu, thiết thực và bền vững; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ cộng đồng. Đồng thời, cần đẩy mạnh các phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy năng lực của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đà Nẵng đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Những đóng góp ấy không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn tạo dựng môi trường sống nhân văn, hiện đại và bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống hàng đầu cả nước.