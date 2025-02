Tuổi trẻ Đà Nẵng qua cầu vinh quang, lên đường nhập ngũ

Sáng 13.2.2025, hơn 1.440 thanh niên của TP.Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân. Đây thực sự là sự kiện quan trọng, thể hiện truyền thống của địa phương, đồng thời cũng là “Ngày hội của tình yêu quê hương, đất nước.

Các tân binh chuẩn bị nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận tại Quảng trường 29 tháng 3, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Q.Hải Châu tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Dự lễ có thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu 5; ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng hàng trăm thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Q.Hải Châu và gia đình.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải cho biết, sau khi nhận chỉ tiêu từ Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Hội đồng tuyển chọn nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn làm tốt công tác tuyển chọn, đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Nhờ vậy, công tác tuyển quân năm 2025 tại các địa phương đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Trong đó, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển đạt sức khỏe loại 1, loại 2 tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái; trình độ văn hóa cũng cao hơn so với các năm trước. Đặc biệt, nhờ các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nên số lượng thanh niên tự giác viết đơn xin nhập ngũ tăng cao so với năm 2024.