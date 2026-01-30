Tuổi trung niên, mệt mỏi, mất ăn mất ngủ thì nên khám tổng quát những gì?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Nguyên Trân - Bác sĩ chuyên Khoa Nội tổng quát - Khoa khám bệnh Đa khoa, Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) giải đáp:

Tôi hiểu cảm giác của nhiều người khi bước vào tuổi trung niên - sức khỏe nhìn chung vẫn ổn, nhưng lại bắt đầu xuất hiện các biểu hiện như giảm năng lượng, rối loạn giấc ngủ, giảm cảm giác ngon miệng hoặc tăng mức độ lo âu không rõ nguyên nhân. Thực ra, đây là dấu hiệu cơ thể đang "nhắc khéo" rằng anh, chị nên kiểm tra sức khỏe toàn diện để xem bên trong đang có gì thay đổi.

Ở độ tuổi này, các cơ quan như tim, gan, thận, hệ tiêu hóa… bắt đầu làm việc chậm hơn, dễ xuất hiện những bệnh "âm thầm" như mỡ máu, tiểu đường, gan nhiễm mỡ hay rối loạn giấc ngủ. Vì vậy, việc khám tổng quát định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm, điều trị sớm và ngăn ngừa biến chứng.

Ở độ tuổi ngoài 50, bác sĩ thường khuyến khích kiểm tra những danh mục quan trọng sau:

Khám lâm sàng và đánh giá cơ bản:

Khám nội tổng quát: kiểm tra tim, phổi, huyết áp, cân nặng, BMI, và hỏi kỹ về tiền sử bệnh lý cá nhân – gia đình.

Khám các chuyên khoa: Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, giúp phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp.

Xét nghiệm máu và nước tiểu:

Đây là nhóm xét nghiệm quan trọng giúp phát hiện rối loạn chuyển hóa và bệnh lý nội tạng:

Đường huyết và HbA1C: kiểm tra tiểu đường và tiền tiểu đường.

Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL): tầm soát mỡ máu cao, yếu tố nguy cơ tim mạch.

Chức năng gan, thận: đánh giá khả năng lọc và chuyển hóa.

Công thức máu: phát hiện thiếu máu, nhiễm trùng hoặc rối loạn máu.

+ Acid uric: tầm soát bệnh gout.

+ Phân tích nước tiểu: phát hiện bất thường về thận và đường tiết niệu.

+ Tầm soát viêm gan B, C.

Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng:

Siêu âm bụng tổng quát: đánh giá gan, mật, tụy, thận, tử cung hoặc tiền liệt tuyến.

X-quang tim phổi: kiểm tra tim, phổi, xương sườn.

Điện tâm đồ (ECG): theo dõi rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành.

Kiểm tra sàng lọc theo giới tính

Đối với nữ (độc thân hoặc đã có gia đình): Khám phụ khoa, xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung, siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú và cổ tử cung.

Đối với nam: Siêu âm tuyến tiền liệt, xét nghiệm PSA để tầm soát phì đại hoặc ung thư tuyến tiền liệt.

Khách hàng thực hiện tầm soát loãng xương dựa trên chỉ định của bác sĩ

3 lưu ý khi khám sức khỏe tổng quát tuổi trung niên

Ở độ tuổi trung niên, việc dành thời gian kiểm tra sức khỏe toàn thân là điều rất cần thiết không chỉ để phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn, mà còn để theo dõi những thay đổi âm thầm của cơ thể theo thời gian. Dưới đây là 3 lưu ý khi khám sức khỏe tổng quát tuổi trung niên từ bác sĩ:

Thứ nhất, anh chị và gia đình nên chọn gói khám sức khỏe tổng quát tại cơ sở y tế uy tín. Các gói khám tại Khoa Khám bệnh Đa khoa – Bệnh viện Phương Nam được thiết kế phù hợp cho từng độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe, từ tiêu chuẩn đến cao cấp – giúp tầm soát toàn diện các bệnh lý tim mạch, tiểu đường, gan thận, nội tiết, và ung thư sớm.

Bảng giá gói khám sức khỏe tổng quát Khoa Khám bệnh Đa Khoa, Bệnh viện Phương Nam

Thứ hai, khi đi khám, anh chị và gia đình nên mang theo hồ sơ hoặc sổ khám cũ (nếu có) và ghi chú lại các triệu chứng gần đây như mệt mỏi, ăn kém, mất ngủ… để bác sĩ dễ đánh giá nguyên nhân và lên hướng kiểm tra phù hợp.

Thứ ba, anh chị và gia đình nên duy trì khám tổng quát định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm – hoặc 6 tháng một lần nếu đang có yếu tố nguy cơ như mỡ máu cao, tiểu đường, tăng huyết áp, hoặc bệnh lý tim mạch.

Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ là người cùng anh chị và gia đình phân tích cụ thể từng chỉ số, hướng dẫn chế độ ăn uống – vận động phù hợp, và chỉ định thêm các kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Mỗi năm chỉ cần dành một buổi để kiểm tra sức khỏe, anh chị và gia đình đã có thể phòng bệnh trước khi bệnh đến. Anh chị và gia đình quan tâm các gói khám sức khỏe tổng quát có thể liên hệ ngay với Bệnh viện Phương Nam qua HOTLINE 1900 54 54 66 hoặc Facebook Bệnh viện Phương Nam để được tư vấn chi tiết và đăng ký giờ khám phù hợp nhất!