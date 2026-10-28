Tưởng con cháu để mặc mưu sinh, cụ bà U.90 bán vé số hé lộ sự thật đầy ấm áp

Hơn 10 năm gắn bó với đôi quang gánh bánh quê

Khoảng 9 giờ sáng, trước một nhà may trên đường Lý Chính Thắng (phường Tân Định, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Hạnh ngồi bên đôi quang gánh nhỏ, chờ khách ghé mua những gói bánh quê.

Hơn 10 năm qua, bà đã quen với công việc bán bánh rong trên các tuyến đường ở TP.HCM. Số bánh mang theo mỗi ngày không nhiều, nhưng không phải hôm nào bà cũng bán hết. Có ngày gần trưa, đôi quang gánh vẫn còn nguyên những gói bánh chưa có người mua.

"Bán lâu rồi con. Từ nãy giờ không ai mua hết. Bà ngồi hoài", bà Hạnh nói, rồi cho biết việc buôn bán hôm nay khá ế ẩm.

Không chỉ ngồi bán tại một địa điểm, bà còn gánh bánh qua đường Trần Quốc Toản, khu vực chợ Tân Định rồi đến đường Hai Bà Trưng để tìm thêm khách. Những tuyến đường quen thuộc cứ thế trở thành hành trình mưu sinh của bà suốt nhiều năm.

Công việc bán hàng rong phụ thuộc nhiều vào thời tiết và lượng khách qua đường. Những hôm trời mưa, bà phải tìm chỗ trú, chờ mưa tạnh rồi tiếp tục bán. "Trời mưa bà vô nhà người ta. Chứ ở đây không có ai cho đâu", bà kể.

Ngày qua ngày, bà Hạnh vẫn gắn bó với đôi quang gánh nhỏ. Dù có những buổi ngồi chờ mãi không có khách, bà vẫn cố bán hết số bánh mang theo trước khi trở về nhà.

Gần 100 tuổi gánh bánh đi bán, 82 tuổi bám xe hot dog: Vì sao vẫn chưa nghỉ ngơi?

82 tuổi, bán bánh hot dog để có tiền thuốc thang

Cũng mưu sinh bằng một xe bánh nhỏ, ông Nguyễn Thanh Thông (82 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) vẫn đều đặn bán bánh hot dog trên đường Nguyễn Văn Nghi.

Những chiếc bánh có giá từ 6.000 - 10.000 đồng là nguồn thu nhập giúp ông cùng gia đình trang trải sinh hoạt, đồng thời có thêm tiền lo thuốc thang khi tuổi cao, sức yếu.

Ở tuổi 82, sức khỏe không còn cho phép ông làm những công việc nặng nhọc. Vì vậy, chiếc xe bánh nhỏ trở thành kế sinh nhai phù hợp với khả năng của ông. "Già lớn tuổi, lu bu đâu làm gì được đâu, đâu làm gì nổi, bán mưu sinh á", ông Thông chia sẻ.

Tuổi tác cùng bệnh tật khiến công việc hằng ngày của ông thêm phần vất vả. Mắt mờ, tay run, sức khỏe giảm sút theo thời gian, ông cho biết gần như tháng nào cũng phải đến bệnh viện thăm khám, điều trị. "Từ ngày tui bán tới bây giờ là sức khỏe từng ngày đi xuống rất nhiều, tháng nào cũng đi bệnh viện hết. Bán một tuần là tôi nghỉ một ngày, nghỉ một ngày dưỡng sức rồi", ông nói.

Việc buôn bán của ông vì thế cũng tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe mỗi ngày. Những hôm mưa gió, lượng khách thưa thớt, ông phải dời xe bánh từ phía ngoài mặt tiền vào bên trong để tiếp tục bán.

Từ đầu giờ chiều đến tối, ông Thông vẫn ngồi bên chiếc lò nướng, chờ từng lượt khách ghé mua. Với ông, mỗi ngày còn đủ sức làm việc là thêm một ngày có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Giờ mình không có khả năng thì mình sẽ không làm được, mình coi như là bán cái này ngày nào hay ngày nấy thôi, sức khỏe nó cũng yếu rồi", ông trải lòng.

Dẫu biết sức khỏe không còn như trước, người đàn ông 82 tuổi vẫn cố gắng duy trì công việc trong khả năng của mình. Bởi phía sau những chiếc bánh vài ngàn đồng là những khoản chi tiêu hằng ngày và cả tiền thuốc men mà ông phải lo liệu.

80 tuổi vẫn bán vé số, kiếm thêm tiền và khuây khỏa tuổi già

Khác với bà Hạnh hay ông Thông, bà Trần Thị Nga (80 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM) chọn công việc bán vé số để vừa có thêm thu nhập, vừa được ra ngoài gặp gỡ mọi người.

Gắn bó với công việc này khoảng 4 - 5 năm, bà Nga thường bắt đầu bán từ 18 giờ. Những hôm thuận lợi, bà bán hết vé số và về sớm; hôm nào ế khách, bà phải ngồi đến khoảng 23 giờ.

"Người ta cho ngồi giờ nào hay giờ đó à, người ta cho ngồi đỡ vậy thôi", bà nói về chỗ bán vé số của mình.

Ở tuổi 80, bà không còn đủ sức làm việc cả ngày. Buổi sáng, bà ở nhà nghỉ ngơi, đến chiều tối mới mang vé số ra bán. Công việc tuy không quá nặng nhọc nhưng vẫn đòi hỏi bà phải ngồi nhiều giờ để chờ khách.

Bà Nga cho biết mình vẫn có con cháu chăm lo. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình đều đi làm công nhân, cuộc sống không mấy dư dả. Vì vậy, bà muốn tự kiếm thêm một khoản tiền nhỏ để chi tiêu. "Cũng như là có con cháu nhưng mà bà muốn bán để kiếm thêm tiền chút đỉnh để xài, rồi có gì mua đồ thêm", bà chia sẻ.

Với bà Nga, bán vé số không chỉ để có thêm tiền mà còn là cách giúp những ngày tuổi già bớt buồn chán. Thay vì ở nhà suốt ngày, bà muốn được ra đường, tiếp xúc với mọi người