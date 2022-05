‘Tượng đài điện ảnh’ Hàn Quốc qua đời sau hai ngày hôn mê

Truyền thông Hàn tiết lộ Kang Soo Yeon trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15 giờ ngày 7.5 tại bệnh viện Gangnam Severance. Ảnh hậu xứ kim chi ra đi trong vòng tay của gia đình. Các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh, dẫn đầu là Kim Dong Ho - cựu chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan, đã lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho minh tinh 56 tuổi tại Bệnh viện Samsung Seoul. Theo Soompi, tang lễ của “tượng đài điện ảnh” xứ Hàn dự kiến diễn ra vào ngày 11.5 tới.

Trước đó, ngày 5.5, Kang Soo Yeon được phát hiện tại nhà riêng ở khu Apgujeong, Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) trong tình trạng bất tỉnh, tim ngừng đập. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nữ diễn viên hôn mê liên tục và phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt. Sau hai ngày nguy kịch, minh tinh mãi mãi không tỉnh lại. Sự ra đi của Kang Soo Yeon trở thành cú sốc lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Cô được biết đến là “tượng đài điện ảnh” xứ kim chi, góp phần đưa phim điện ảnh Hàn Quốc đến gần với quốc tế.

Kang Soo Yeon sinh năm 1966, cô bắt đầu đóng phim với tư cách là diễn viên nhí rồi nổi tiếng với các bộ phim: Whale Hunting 2, Mimi and Cheolsu's Youth Sketch, All That Falls Has Wings, Girls' Night Out… Nhắc đến Kang Soo Yeon là nhắc đến một trong những ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên vươn tầm quốc tế. Nghệ sĩ nổi tiếng với vai chính trong The Surrogate Woman - tác phẩm giúp cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 44.





Minh tinh tài năng cũng được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Moscow với phim Come Come Come Upward (1989) và được gọi là “ngôi sao thế giới”. Ngoài ra, cô cũng chinh phục nhiều giải thưởng phim ảnh danh giá trong nước như: Baeksang Arts Awards, Grand Bell Awards, Blue Dragon Film Awards...

Từ những năm 2000 trở đi, Kang Soo Yeon ít đóng phim hơn trước, cô cũng hiếm xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Sau gần 10 năm vắng bóng, minh tinh kỳ cựu trở lại màn ảnh với bộ phim Jung_E của đạo diễn Yeon Sang Ho. Tác phẩm đã quay xong và dự kiến ra mắt trên Netflix trong năm 2022.

Trước sự ra đi đột ngột của ngôi sao tài danh, Netflix vừa đăng tải dòng trạng thái: “Nữ diễn viên sáng giá Kang Soo Yeon - người tiên phong trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, đã qua đời. Thật vinh dự khi được làm việc với nghệ sĩ quá cố, người luôn thể hiện diễn xuất tuyệt vời và tràn đầy năng lượng trên phim trường. Chúng sẽ không bao giờ quên từng khoảnh khắc của nữ diễn viên Kang Soo Yeon, người đã nỗ lực hết mình vì một tác phẩm hay. Cầu mong chị yên nghỉ”.