Tưởng đau cổ vai gáy, không ngờ tủy sống bị chèn ép vì thoát vị đĩa đệm

Đau cổ, tê tay kéo dài nhiều tháng trước khi phát hiện bệnh

Chị N.T.H (49 tuổi) thường xuyên bị đau cổ vai gáy, kèm cảm giác tê mỏi lan xuống hai tay trong nhiều tháng. Ban đầu, chị cho rằng biểu hiện đau mỏi cổ là do tuổi tác và sinh hoạt hằng ngày, nên chủ yếu dùng thuốc giảm đau để kiểm soát triệu chứng.

Tuy nhiên, cơn đau ngày càng nặng hơn, cảm giác đau - cứng cổ và tê tay xuất hiện thường xuyên, khiến việc ngủ nghỉ và sinh hoạt trở nên khó khăn. Khi tham gia giao thông, tình trạng cứng cổ cũng khiến chị khó xoay cổ để quan sát. Lo ngại tình trạng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của bản thân, chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để thăm khám chuyên sâu.

Hai khối thoát vị đĩa đệm C4-C5 và C5-C6 chèn ép vào mặt trước tủy sống được phát hiện trên phim chụp MRI ẢNH: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI), TS-BS Lê Khâm Tuân - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, chẩn đoán người bệnh bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại hai tầng C4-C5 và C5-C6. Các khối thoát vị lớn đã gây chèn ép mặt trước tủy sống và rễ thần kinh.

"Khi khối đĩa đệm thoát vị đã gây chèn ép rễ thần kinh và tủy sống, việc điều trị bằng thuốc thường chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời, khó giải quyết được nguyên nhân gây chèn ép. Lúc này, cần giải quyết trực tiếp nguyên nhân bằng cách loại bỏ khối thoát vị, giải phóng tủy sống và rễ thần kinh. Mục tiêu là giảm đau và hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh nặng hơn", TS-BS Lê Khâm Tuân cho biết.

Phẫu thuật lối trước tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương với đường mổ nhỏ

Sau hội chẩn, ê-kíp khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống gồm TS-BS Lê Khâm Tuân và BS.CKI Nguyễn Hải Tâm quyết định thực hiện phẫu thuật cột sống cổ lối trước cho người bệnh. Phương pháp này có ưu điểm giúp bác sĩ tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương, tạo điều kiện xử lý nguyên nhân gây chèn ép ngay tại vùng bệnh lý.

Ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống sử dụng hệ thống kính vi phẫu hiện đại trong phẫu thuật điều thoát vị đĩa đệm cổ tại Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn ẢNH: BVCC

Phẫu thuật cột sống cổ là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, bởi vùng cổ tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như động mạch cảnh, khí quản, thực quản và các dây thần kinh chi phối chức năng nói, nuốt, vận động. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ vừa phải giải quyết nguyên nhân chèn ép, vừa bảo tồn tối đa các cấu trúc xung quanh.

Thông qua đường mổ nhỏ khoảng 3 cm ở vùng cổ, ê-kíp tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu thuật chuyên dụng. Thiết bị giúp phóng đại vùng phẫu thuật, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ các cấu trúc quan trọng và thao tác chính xác hơn trong không gian hẹp. Nhờ đó, ê-kíp giải phóng tủy sống và các rễ thần kinh bị chèn ép bằng cách lấy bỏ các khối đĩa đệm thoát vị tại hai tầng C4-C5 và C5-C6, đồng thời loại bỏ gai xương do thoái hóa.

Sau giai đoạn giải ép, các bác sĩ tái tạo cột sống bằng cách đặt đĩa đệm nhân tạo tại tầng C5-C6 nhằm duy trì khả năng vận động cổ, đồng thời cố định tầng C4-C5 có dấu hiệu thoái hóa bằng hệ thống nẹp vít chuyên dụng để tăng độ vững cho cột sống.

Đĩa đệm nhân tạo và hệ thống nẹp vít được các bác sĩ kiểm tra bằng X-quang sau phẫu thuật ẢNH: BVCC

Theo dõi sau phẫu thuật, tình trạng đau cổ và tê bì tay của chị H. cải thiện đáng kể. Nhờ đường mổ nhỏ và hạn chế tổn thương mô mềm, người bệnh giảm đau sau mổ, có điều kiện phục hồi sớm hơn. Đường mổ nhỏ cũng giúp đảm bảo tính thẩm mỹ vùng cổ. Sau 5 ngày phẫu thuật, chị H. xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Vết mổ khoảng 3 cm ở vùng cổ được chăm sóc và theo dõi kỹ lưỡng sau phẫu thuật ẢNH: BVCC

Cảnh báo thoát vị đĩa đệm cổ có xu hướng trẻ hóa

TS-BS Lê Khâm Tuân cho biết, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ không chỉ gặp ở người lớn tuổi. Ngày nay, tình trạng này có xu hướng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ, liên quan đến thói quen ngồi lâu, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và ít vận động. Bệnh thường có các biểu hiện dễ nhầm lẫn như đau mỏi cổ vai gáy, tê tay hoặc đau lan xuống vai tay.

Khi cơn đau kéo dài, tê tay tăng dần hoặc lực tay yếu hơn, người bệnh nên thăm khám sớm để được đánh giá và điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh kéo dài và bảo tồn khả năng vận động.

Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống ứng dụng phẫu thuật nội soi - ít xâm lấn kết hợp máy định vị dẫn đường 3 chiều Navigation hiện đại trong điều trị bệnh lý cột sống ẢNH: BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, các phương pháp phẫu thuật cột sống cổ ít xâm lấn được triển khai thường quy bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, đứng đầu là TS-BS Lê Khâm Tuân với hơn 20 năm kinh nghiệm, cùng hệ thống thiết bị hỗ trợ như C-arm, định vị dẫn đường 3D, nội soi và kính vi phẫu.