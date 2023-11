Tường Duy ra mắt MV quay bằng điện thoại

Là một trong những thí sinh nổi bật của Vote For Five - chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên tại Việt Nam, sau khi rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe, Tường Duy vừa chính thức ra mắt khán giả với MV dạy anh cách yêu em.

Tường Duy và Bế Ngọc Diệp trong MV dạy anh cách yêu em AUGUSTIN - SPACEMAKER

Tại sân chơi trên, Tường Duy từng gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng sân khấu, liên tục chinh phục những nốt cao, vũ đạo khó và được người hâm mộ ưu ái gọi "mỹ nam an tĩnh" (vì ít nói dù khá hài hước).

Phát huy thế mạnh đó, Tường Duy khởi đầu hành trình ca hát bằng EP love: iu và mở đầu là MV dạy anh cách yêu em (ra mắt ngày 15.11), một bài hát với ca từ và giai điệu tươi sáng, trẻ trung.

Tường Duy từng đoạt á quân chương trình Sao tìm sao (2020). Sau đó anh gia nhập BN Entertainment - cũng là công ty quản lý vũ đoàn Bước Nhảy, một trong những vũ đoàn có bề dày hoạt động và kinh nghiệm hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam Thiên Anh

Ca khúc dạy anh cách yêu em do Trid Minh sáng tác theo đơn đặt hàng từ ý tưởng của Tường Duy, được sản xuất âm nhạc bởi NewL - từng tham gia sản xuất đưa em về nhà (GREY D), Nam bán cầu (Văn Mai Hương), để tôi ôm em bằng giai điệu này (Kai Đinh, GREY D, MIN), nếu lúc đó (tlinh)...

Đáng nói, MV gây chú ý khi được ê kíp thông tin đã quay 100% bằng điện thoại iPhone 15 Pro Max ngay sau khi dòng điện thoại này ra mắt. Không chỉ vậy, MV được dựng bằng ứng dụng chỉnh sửa video rất phổ biến hiện nay, nhất là với giới trẻ: Capcut.

Theo giám đốc sản xuất Việt Nữ - người đồng hành cùng Tường Duy trong dự án debut này, ê kíp đạo diễn Luk Hồ Hải My chọn quay MV bằng điện thoại và ứng dụng Capcut vì muốn thử nghiệm cái mới, và dù sử dụng công cụ phổ biến nhưng vẫn có thể tạo ra sản phẩm sáng tạo, dĩ nhiên cũng rất gần gũi.

Từ MV dạy anh cách yêu em đến EP love: iu, Tường Duy cho biết anh theo đuổi hình tượng nghệ sĩ trẻ có tinh thần cầu thị, không chỉ ngoài đời mà còn thông qua những bài học "tình yêu" tích cực anh mang đến bằng âm nhạc Thiên Anh

Giới thiệu MV dạy anh cách yêu em, Tường Duy cũng thông tin thêm sẽ lần lượt ra mắt 2 ca khúc mới trong EP love: iu. Theo đó, cả 3 bài hát trong EP này xoay quanh lăng kính tình yêu của mình chàng trai từ giai đoạn chập chững sa vào lưới tình đến lúc trưởng thành hơn qua hành trình học cách yêu thương một người.

Tường Duy sinh năm 1999 tại Quảng Nam, theo học ĐH Bách khoa Đà Nẵng với thành tích ấn tượng: thủ khoa ngành Kiến trúc. Từ công việc làm thêm - hát tại quán cà phê để trang trải thêm sinh hoạt phí, đam mê âm nhạc bắt đầu được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày. Anh quyết định gác lại việc học, chuyển vào TP.HCM để theo đuổi ước mơ...