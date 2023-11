Tướng Iran nói sẽ không để Israel đánh bại Hamas ở Gaza

Bức thư được tướng Esmail Ghaani - lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - gửi tới ông Mohammed Deif - người đứng đầu Lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, theo tường thuật của báo The Times of Israel ngày 17.11. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đã đăng tải nội dung bức thư này.



Tướng Ghaani cho biết Iran và các đồng minh của họ “sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong trận chiến lịch sử này” và sẽ không cho phép Israel “đạt được mục tiêu bẩn thỉu” là đánh bại Hamas, tổ chức chính trị - quân sự Palestine kiểm soát Dải Gaza trên thực tế từ năm 2007.

Tướng Esmail Ghaani AP

Ông Ghaani ca ngợi cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào Israel hôm 7.10, nói rằng sự kiện cho thấy Israel “yếu hơn mạng nhện”. Ông cũng cho rằng Israel đã trả đũa Hamas bằng “tội ác chiến tranh tàn bạo chưa từng có” đối với dân thường tại Gaza.

Tuy nhiên, ông Ghaani không đề cập việc liệu Iran có trực tiếp tham chiến trong tương lai hay không.

Trước đó, Reuters dẫn lời 3 quan chức cấp cao của Iran và Hamas tiết lộ rằng Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã khẳng định nước này sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột Hamas-Israel trừ khi bị tấn công. Thông điệp được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Khamenei và lãnh đạo Ismail Haniyeh của Hamas tại Tehran (Iran) hồi đầu tháng 11.

Một quan chức Hamas nói với Reuters rằng nhà lãnh đạo Iran đã thúc ép ông Haniyeh phải dập tắt những tiếng nói trong Hamas công khai kêu gọi Tehran và lực lượng Hezbollah hùng mạnh ở Li Băng tham gia cuộc chiến chống lại Israel.

Hamas đã lên tiếng bác bỏ tường thuật của Reuters, trong khi chính phủ Iran không lập tức đưa ra bình luận.

Trong khi đó, một cựu quan chức an ninh hàng đầu của Li Băng, người từng đóng vai trò là cầu nối giữa Mỹ và Hezbollah, nói rằng ở giai đoạn này, Hezbollah không muốn mở rộng xung đột xuyên biên giới với Israel, theo The Times of Israel.

Ông Abbas Ibrahim, cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Tổng hợp Li Băng, cho rằng chừng nào Hamas còn có thể đối đầu với quân đội Israel ở Dải Gaza, “tình hình vẫn sẽ duy trì ở mức độ căng thẳng hiện tại” ở biên giới phía bắc Irsarel và Li Băng. Tuy nhiên, ông nhận định tình hình có thể vô tình leo thang vì những tính toán sai lầm.

Ông Ibrahim cũng cho biết các quan chức Mỹ đã chuyển thông điệp tới Hezbollah thông qua ông, kêu gọi lực lượng này “không kéo Li Băng vào cuộc chiến”, kể cả trong chuyến thăm Beirut tuần trước của ông Amos Hochstein, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cho đến nay, 6 binh sĩ và 3 thường dân Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công xuyên biên giới ở phía bắc nước này, trong khi Hezbollah tuyên bố 60 tay súng của họ đã thiệt mạng.