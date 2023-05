Tướng không quân sẽ được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ

Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Biden sẽ chính thức đề cử ông Charles Brown làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ tại sự kiện ở Vườn Hồng của Nhà Trắng trong ngày 25.5, theo AFP.



Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Charles Brown REUTERS

Ông Brown sẽ thay thế tướng Milley, người dự kiến hết nhiệm kỳ vào tháng 9. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Brown sẽ trở thành người gốc Phi thứ hai làm sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội Mỹ, sau ông Colin Powell (giai đoạn 1989-1993). Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện tại là ông Lloyd Austin, cũng là một người gốc Phi.

"Tôi đang nghĩ về sự nghiệp không quân của tôi, nơi tôi thường là người Mỹ gốc Phi duy nhất trong phi đội hay khi là sĩ quan cấp cao, là người Mỹ gốc Phi duy nhất trong phòng. Tôi nghĩ về áp lực phải thực hiện nhiệm vụ mà không để xảy ra sai sót, đặc biệt là trước những người giám sát mà tôi cho là không kỳ vọng nhiều về tôi. Tôi cũng nghĩ về việc phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh sự kỳ vọng và nhận thức của họ về người Mỹ gốc Phi là không có căn cứ", ông Brown nói sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát da trắng bang Minnesota đè cổ đến chết vào năm 2020.

Ông Brown, có biệt danh là CQ, gia nhập quân đội vào năm 1984. Ông là phi công giàu kinh nghiệm với hơn 3.000 giờ bay, trong đó 130 giờ bay chiến đấu thực tế. Ông từng chỉ huy các đơn vị tiêm kích và là người đứng đầu không lực Mỹ tại Bộ Chỉ huy trung tâm và Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Bộ trưởng Austin là người cố vấn cho Tổng thống Biden chọn ông Brown, "người am hiểu các thách thức chiến lược Mỹ đang đối mặt trên thế giới".

"Ông ấy giúp xây dựng và dẫn dắt chiến dịch không quân chống (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) IS. Ông ấy am tường sâu sắc các thách thức do Trung Quốc đặt ra. Và ông ấy nắm vững quan điểm và năng lực của các đồng minh NATO của chúng ta", vị quan chức nói.

Tuy vậy, việc phê chuẩn được dự báo là khó có thể hoàn tất nhanh chóng, khi thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tommy Tuberville đang cản trở việc phê chuẩn của khoảng 200 quan chức quân sự cấp cao vì phản đối chính sách phá thai của Lầu Năm Góc.