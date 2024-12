Tương lai chính trị bấp bênh của Tổng thống Hàn Quốc

Nếu bị kết tội cụ thể như có hành vi "nổi loạn", ông có nguy cơ bị tước quyền miễn trừ của tổng thống và đối diện mức án nặng, theo AFP.

Sức ép luận tội

Hôm qua, các nghị sĩ của đảng Dân chủ đối lập đã trình lên quốc hội về kế hoạch luận tội Tổng thống Yoon, Yonhap đưa tin. Theo phe đối lập, việc ông Yoon quyết định ban bố thiết quân luật là nhằm mục đích "lách" những vụ điều tra sắp tới liên quan đến cáo buộc về hành vi phi pháp của tổng thống và gia đình ông. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào khoảng 17 giờ ngày 7.12. Với 178 trong số 300 ghế tại quốc hội, đảng Dân chủ cần thuyết phục thêm ít nhất 8 phiếu từ các nghị sĩ của đảng khác để có thể thông qua kiến nghị luận tội đối với Tổng thống Yoon.

Điều gì xảy ra nếu tổng thống Hàn Quốc bị luận tội?

Dù nội bộ trong tình trạng bị chia rẽ vì khủng hoảng liên quan mệnh lệnh "thiết quân luật" vào khuya 3.12, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền khẳng định sẽ tìm mọi cách bảo vệ ông Yoon. Chủ tịch PPP Han Dong-hoon cho hay đã lấy ý kiến các nghị sĩ của đảng này tại quốc hội, và họ đều đồng thuận sẽ dốc toàn lực ngăn cản kiến nghị luận tội được thông qua. Ông Han cũng cho biết đã yêu cầu ông Yoon ra khỏi đảng dù kết quả như thế nào.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm 3.12 Ảnh: Reuters

Thay bộ trưởng quốc phòng

Trong lúc đấu tranh cho tương lai chính trị của bản thân, Tổng thống Yoon hôm qua chấp nhận thư từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và đề cử Đại sứ Hàn Quốc tại Ả Rập Xê Út là ông Choi Byung-hyuk thay thế. Ông Kim Yong-hyun là người đề nghị Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật vào khuya 3.12, theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min, một quan chức quân sự cấp cao và dựa trên nội dung kiến nghị luận tội tổng thống của phe đối lập.

Trong buổi tường trình tại quốc hội ngày 5.12, Thứ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho cho hay ông Kim Yong-hyun cũng ra lệnh quân đội tiến đến tòa nhà quốc hội, thêm rằng ông hoàn toàn không biết về mệnh lệnh thiết quân luật cho đến khi được tổng thống tuyên bố trên truyền hình. Đài YTN cho hay ông Kim Yong-hyun bị cấm xuất ngoại trong quá trình phía công tố viên mở cuộc điều tra về vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Lee cũng nằm trong danh sách bị điều tra.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã gửi thư trấn an các phái bộ ngoại giao ở Seoul rằng nước này vẫn an toàn sau lệnh thiết quân luật chớp nhoáng. Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cảnh báo tình hình an ninh của nước này có thể thay đổi nếu Hàn Quốc xảy ra bất ổn trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng.