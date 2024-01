Tương lai của Galaxy AI, một kỷ nguyên trao quyền, hợp tác và bảo vệ người dùng

Trao quyền năng AI đến tay mọi người dùng

Trong bài phát biểu mở đầu sự kiện Samsung Unpacked 2024 diễn ra tại San Jose (Mỹ), ông TM Roh, Chủ tịch kiêm CEO ngành hàng Trải nghiệm Di động (MX) của Samsung Electronics đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của người dùng. Ông cho biết: "Galaxy AI được chúng tôi xây dựng dựa trên kinh nghiệm đổi mới sáng tạo và những nghiên cứu sâu sắc về cách người dùng sử dụng điện thoại". Điều này hoàn toàn tương đồng với thông điệp "AI for All" (AI cho tất cả) được ông lớn công nghệ giới thiệu trong buổi họp báo công bố các thành tựu về AI gần đây.

Ông TM Roh khẳng định: "Cùng với Samsung Galaxy AI, chúng tôi sẽ định hình lại bối cảnh công nghệ. Chúng tôi đang mở ra một chương mới không rào cản để giải phóng tiềm năng của bạn".

Cốt lõi trong chiến lược của Samsung

Chiến lược "AI cho tất cả" của Samsung được xây dựng dựa trên rất nhiều nền tảng cốt lõi. Trong đó nổi bật là đặt người dùng làm trung tâm, trao quyền để người dùng thay đổi cuộc sống thông qua những trải nghiệm di động thông minh. Thông điệp này được thể hiện rõ trong video "Samsung Galaxy: The Next Big Thing Is You" (tạm dịch: Điều vĩ đại tiếp theo là bạn). Đa số chuyên gia có mặt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2024 đều đánh giá rất cao chiến lược này của Samsung.

Với thiết bị thông minh này, Samsung đã gói trọn quyền năng kết nối, giúp người dùng nâng cao hiệu suất công việc thông qua trải nghiệm "Khoanh vùng search đa năng". Chia sẻ về quyền năng này, ông Ricado Daniel Ortiz Lugo (Chuyên gia công nghệ tại Wereverwer, Mexico) cho biết: "Tôi đánh giá cao tính năng "Khoanh vùng search đa năng" của Samsung, rất ấn tượng. Ngoài việc chụp hình để ghi nhớ mọi thứ thì giờ bạn có thể dùng những hình ảnh đó để tìm kiếm dễ dàng mọi thứ trong tấm hình".

Trợ lý Note quyền năng, Trợ lý Chat thông minh, Trợ lý Ghi âm hay Phiên dịch trực tiếp cuộc gọi trao cho người dùng những quyền năng giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc, xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ khi đi du lịch, công tác. Ông Mai Triều Nguyên (Giám đốc hệ thống cửa hàng Mai Nguyên) nhấn mạnh: "Bên trong Galaxy S24 Series có nhiều tính năng AI mới giúp trải nghiệm người dùng ngày càng tốt hơn, ưu việt hơn, đặc biệt là phần Dịch phần dịch trực tiếp cuộc gọi".

Ngoài ra, người dùng cũng được quyền sáng tạo không giới hạn thông qua Trợ lý chỉnh ảnh AI chuyên nghiệp. Về tính năng độc đáo này, chị Ayano Tominaga (Phóng viên công nghệ, Nhật Bản) khẳng định: "Tôi thực sự thích thú với khả năng chỉnh sửa hình ảnh của AI trong Galaxy S24 Ultra, AI xử lý rất nhanh và hiệu quả. Như tấm hình tôi chụp đang bị mờ vào lóa sáng này, nhờ có AI mà tấm hình sau đó trông rất tuyệt vời".

Samsung cũng gọi kỷ nguyên của Galaxy AI là thời đại của hợp tác cởi mở. Đây cũng là một trong những cốt lõi trong chiến lược phát triển của ông lớn này. Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2024, Samsung chính thức công bố hợp tác dài hạn cùng Google Cloud để triển khai Gemini Pro và Imagen 2 trên Vertex AI thông qua điện toán đám mây trên các thiết bị điện thoại thông minh của hãng. Samsung chính là đối tác triển khai các công cụ AI nói trên vào Galaxy S24 Series, giúp khai phóng tiềm năng xử lý văn bản, thông tin và hình ảnh một cách toàn diện.

Bảo mật và quyền riêng tư cũng được xem là trọng tâm trong chiến lược phát triển Galaxy AI của Samsung. Với Galaxy S24 Series, người dùng sẽ được bảo vệ bởi Samsung Knox, nền tảng bảo mật đa lớp đạt chuẩn quốc phòng của Galaxy, giúp chống lại các lỗ hổng bằng phần cứng bảo mật đầu cuối, phát hiện mối đe dọa trong thời gian thực và bảo vệ cộng tác.

Galaxy AI đang thay đổi tương lai của điện thoại

Được trên tay sớm Galaxy S24 Series, anh Phạm Thế Hiển (Nhiếp ảnh gia) chia sẻ: "Mình thấy tính năng "Khoanh vùng search đa năng" rất hay. Giống như đặc thù công việc của mình là chụp hình. Đi đâu không nhớ địa điểm thì cứ khoanh tròn là AI sẽ giúp mình tìm được". Đồng quan điểm, anh Đào Thành Đạt (Phóng viên trang tin vnreview) cho biết: "Khi có cái tính năng "Khoanh vùng search đa năng" thì mình tìm kiếm mọi thứ rất nhanh. Chỉ cần giữ nút Home xong rồi khoanh tròn vào nội dung hoặc đồ vật cần tìm thì máy sẽ tự động tìm cho mình luôn".

Chị Mei Mei (quận 5) cũng vô cùng bất ngờ với hiệu suất và quyền năng kết nối mà Galaxy S24 Series mang lại: "Mình ấn tượng nhất với tính năng Dịch trực tiếp cuộc gọi. Theo mình thì nó sẽ xóa đi rào cản ngôn ngữ, rất thuận tiện cho những ai đam mê đi du lịch mà lại có sự tới hạn về ngôn ngữ. Mình cảm thấy đây là một chiếc điện thoại AI đích thực luôn".



Chia sẻ về tầm nhìn của Samsung với Galaxy AI, ông Simon Sim (Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm di động (MX) tại Samsung Electronic Vietnam) nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ giới thiệu tới các bạn một thiết bị di động mà còn đánh dấu một đỉnh cao mới trên hành trình đổi mới sáng tạo. Công nghệ giờ đây không chỉ là một thiết bị đơn thuần, mà trở thành một cộng sự tuyệt vời, mở ra khả năng sáng tạo, kết nối và giải trí không giới hạn. Galaxy S24 Series, được hỗ trợ bởi Galaxy AI, sẽ nâng tầm cuộc sống, sự nghiệp và đa kết nối của bạn lên một tầm cao mới thông qua trải nghiệm cao cấp và thông minh mà chỉ Galaxy mới có thể tạo ra".

Người dùng có thể đặt trước Galaxy S24 Series tại [đây] để có cơ hội trải nghiệm Galaxy AI và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới của điện thoại cùng Samsung.