‘Tương lai’ của những năm 2000 đang trở lại trong thời trang công nghệ

Khi thời trang nhìn về "tương lai" của quá khứ

Thời trang vốn luôn vận hành theo những vòng lặp kỳ lạ. Y2K là một ví dụ điển hình: quần cạp trễ, kính gọng mảnh, túi mini, sắc bạc metallic… đang một lần nữa phủ sóng street style và mạng xã hội. Nhưng sự trở lại lần này không chỉ nằm trong tủ quần áo, mà còn kéo theo cả một thế giới công nghệ từng rất quen thuộc với thế hệ 8X, 9X.

Phong cách Y2K retro trở lại trong những năm gần đây

Nếu nhìn sâu hơn, Y2K hấp dẫn không chỉ bởi tính hoài niệm mà còn bởi cách thời đại ấy từng tưởng tượng về tương lai. Hai thập kỷ sau, chính hình ảnh "tương lai" ấy lại trở thành một thứ retro rất thời thượng.

Tai nghe từ thiết bị nghe nhạc đến một phần của outfit

Trên thực tế, tai nghe chưa bao giờ đứng ngoài thời trang. Cách người ta đeo tai nghe, lựa chọn màu sắc và phối chúng với trang phục đã sớm tạo nên một ngôn ngữ thị giác riêng.

Khi Bluetooth và tai nghe true wireless trở nên phổ biến, sợi dây dần biến mất, đổi lại là sự tiện lợi và tính linh hoạt. Tuy nhiên, khi thời lượng pin dài, chống ồn tốt hay kết nối ổn định ngày càng trở thành những tiêu chuẩn quen thuộc, thiết kế bắt đầu quay trở lại như một yếu tố tạo khác biệt.

Tai nghe song hành cùng dòng chảy thời gian như một phụ kiện không thể thiếu

Điều này cũng phản ánh một chuyển dịch lớn hơn trong cách con người nhìn về công nghệ. Khi một thiết bị nằm trên cơ thể nhiều giờ mỗi ngày, thiết kế không còn đơn thuần là lớp vỏ bao quanh tính năng. Chất liệu, tỷ lệ, màu sắc và cảm giác khi đeo bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm, khiến một món đồ công nghệ dần tiến gần hơn tới khái niệm "fashion item".

Huawei và cách nhìn mới về tai nghe thời trang

Huawei là một trong những thương hiệu theo đuổi khá rõ hướng tiếp cận này với dòng sản phẩm âm thanh. Ngay từ khi tai nghe "open-ear" còn chưa phổ biến như hiện nay, Huawei đã tiên phong mang đến FreeClip - chiếc tai nghe với thiết kế C-Bridge, biến nó thành một chi tiết có chủ ý trên vành tai. Đến thế hệ FreeClip 2, tinh thần đó tiếp tục được đẩy mạnh với thiết kế nhỏ nhẹ hơn, bảng màu thời trang và khả năng kết hợp cùng phụ kiện, khiến chiếc tai nghe tiến gần hơn tới thế giới của trang sức.

FreeClip 2 - bước ngoặt của Huawei khi kết hợp tai nghe cùng phụ kiện thời trang đa sắc màu

Cách tiếp cận này đáng chú ý bởi nó không buộc người dùng phải lựa chọn giữa một món đồ đẹp và một thiết bị công nghệ. Chính sự giao thoa này đã tạo ra một hướng đi độc đáo cho các dòng tai nghe cộp mác Huawei: Không chỉ để nghe, mà còn để xuất hiện cùng người dùng trong đời sống hàng ngày.

Nếu đầu năm nay, FreeClip 2 đặt ra câu hỏi liệu tai nghe có thể được "diện" như một món trang sức, thì HUAWEI FreeBuds Neo, chiếc tai nghe mới nhất của hãng, lại gợi mở một hướng khác. FreeBuds Neo đưa tinh thần retro trở lại trong một thiết kế in-ear quen thuộc, với hộp sạc hình con thoi "tiệm cận tỷ lệ vàng", thân tai nghe mini và các sắc màu như Bạc Vũ Trụ (Stellar Silver) hay Hồng Nebula. Sản phẩm không tái hiện nguyên bản những món đồ từ năm 2000, mà gợi lại chính cách thời đại ấy từng hình dung về tương lai.

FreeBuds Neo đưa tinh thần retro trở lại trong thiết kế in-ear quen thuộc, với hộp sạc hình con thoi độc đáo

Đằng sau vẻ ngoài thời trang ấy, Huawei vẫn trang bị trên FreeBuds Neo những công nghệ âm thanh ấn tượng: từ khả năng chống ồn chủ động thông minh (ANC), đến chất âm "chuẩn live", đồng thời nhấn mạnh trải nghiệm đeo nhẹ êm và thoải mái.

Đằng sau vẻ ngoài thời trang ấy, Huawei trang bị trên FreeBuds Neo những công nghệ âm thanh ấn tượng

Có lẽ, Y2K rồi sẽ tiếp tục biến đổi, như mọi xu hướng khác từng xuất hiện trong lịch sử thời trang. Nhưng phía sau những chiếc tai nghe, máy ảnh kỹ thuật số hay bề mặt chrome đang quay trở lại là một thay đổi bền vững hơn: Chúng ta ngày càng mong muốn những thiết bị công nghệ phải đẹp ngang với cách chúng vận hành tốt.

HUAWEI FreeBuds Neo sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10 tới. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.