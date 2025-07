Tường lửa thế hệ mới đạt tốc độ 300 Gbps

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ NCS, tường lửa luôn là thành phần được quan tâm đầu tiên trong các hệ thống an ninh mạng, chủ yếu hoạt động bằng cách chặn các kết nối không được phép. Tuy nhiên tường lửa vẫn có thể bị qua mặt khi tin tặc khai thác lỗ hổng bên trong ứng dụng hoặc thông qua các tương tác của người dùng như email, tin nhắn. "Tường lửa truyền thống không thể giải quyết vấn đề. Tường lửa thế hệ mới là giải pháp", ông Sơn khẳng định tại sự kiện ra mắt hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng của Công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS), ngày 2.7.

Giải pháp được lãnh đạo NCS nhắc đến là thế hệ tường lửa xây dựng trên kiến trúc mới, có khả năng phân tích sâu nội dung bên trong các gói tin thay vì chỉ kiểm soát kết nối. Bằng cách đối chiếu với kho dữ liệu gồm 8.500 mẫu tấn công và áp dụng 12 mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt đã qua huấn luyện, hệ thống này có thể phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa phức tạp như tấn công DDoS, tấn công có chủ đích (ATP) hay các phần mềm mã độc được cài cắm trong hệ thống.

Ông Vũ Ngọc Sơn cho biết hệ thống tường lửa truyền thống không giải quyết rủi ro tin tặc tấn công vào hệ thống CNTT ẢNh: Anh Quân

Một trong những ưu điểm của công nghệ mới là hiệu suất xử lý cao. Các kỹ sư của NCS cho biết kiến trúc được tối ưu hóa giúp đọc và xử lý các gói tin mà không cần sao chép, cho phép xử lý hàng chục triệu gói tin mỗi giây. Về phần cứng, NCS sử dụng kiến trúc x86 phổ thông, giúp việc sản xuất thiết bị dễ dàng hơn và giảm sự phụ thuộc vào các linh kiện chuyên dụng từ nước ngoài, từ đó tối ưu hóa giá thành. Giải pháp mới này có bảy phiên bản, với mẫu cao cấp nhất là NGFW 3040 hỗ trợ dung lượng truyền tải lên đến 300 Gbps, phù hợp cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Bên cạnh giải pháp tường lửa, NCS cũng ra mắt một hệ sinh thái các sản phẩm an ninh mạng đồng bộ, bao gồm Nền tảng tình báo an ninh mạng NCS TI, giải pháp An ninh mạng điểm cuối NCS EDR và Trung tâm giám sát an ninh mạng NCS SOC. Tất cả được định hướng xây dựng tuân theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, do các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ. Việc nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài cũng rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển.

Sự ra mắt của hệ sinh thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh mạng tại Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức. Theo báo cáo năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), có tới 46,15% cơ quan, doanh nghiệp ghi nhận sự cố an ninh mạng, nhưng hơn một nửa trong số đó vẫn chưa được trang bị đầy đủ các giải pháp công nghệ để ứng phó.